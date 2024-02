Diplomaatti: Tässä Vladimir Putin epäonnistui haastattelussa

Pitkän linjan diplomaatti, Yhdysvaltojen entinen Ukrainan-lähettiläs Bill Taylor torjuu jyrkästi Venäjän presidentti Vladimir Putinin tulkinnat Ukrainan historiasta ja Venäjän kohta kaksi vuotta kestäneen hyökkäyssodan taustasta. CNN:n haastattelema Taylor kommentoi Putinin kiistellylle toimittajalle Tucker Carlsonille aikaisemmin tällä viikolla antamaa haastattelua.

Taylor luonnehtii Putinin kaksituntista haastattelua ”virheelliseksi historia-aiheiseksi vuodatukseksi”. Useat asiantuntijat ovat tyrmänneet Putinin haastattelussa esittämät historialliset tulkinnat, ja tunnettu Venäjä-tuntija Keir Giles ehti jo nimetä presidentin monologin ”maailmaksi Vladimirin mukaan”.

Taylor toimi Yhdysvaltojen Ukrainan-lähettiläänä 2006-2009 ja asiainhoitajana 2019-2020. Haastattelussa Putin pyrki Taylorin mukaan todistamaan epähistoriallisen väitteensä siitä, ettei Ukraina ole todellinen valtio. Todellisuudessa Kiova on Venäjää vanhempi, diplomaatti kertoo.

– Putinilla on faktat väärin, Taylor sanoo.

– Me tiedämme, ja maailma tietää, että Ukraina on todellinen valtio, joka yrittää päästä eroon heitä vuosisatoja hallitsemaan pyrkineestä Venäjästä.

Putin epäonnistui yrityksessään perustella sotansa, Taylor toteaa.

Yhdysvaltojen Ukraina-tukea arvostellut Carlson on ensimmäinen länsimainen toimittaja, jolle Putin on antanut haastattelun helmikuussa 2022 alkaneen sodan aikana. Presidentin kohdeyleisö lännessä ja etenkin Yhdysvalloissa on Taylorin mukaan selvä.

– Vladimir Putin haluaa tehdä selväksi, ettei meidän pidä tukea Ukrainaa. Tässä maassa on ihmisiä, jotka eivät kannata Ukrainan tukemista. Oletan, että hän tavoitteli heitä.