Mitä Venäjä aikoo seuraavaksi? Kenraali listaa neljä vaihtoehtoa

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan arvioi Venäjän asevoimien mahdollisia toimintatapoja Ukrainan rintamalla tulevina kuukausina.

Hänen mielestään on syytä tarkastella hyökkääjän tulevaisuudennäkymiä sen jälkeen, kun Venäjän talvihyökkäys Itä-Ukrainan eri rintamalohkoilla on johtanut valtaviin miehistö- ja kalustotappioihin ilman merkittäviä edistysaskeleita. Samaan aikaan julkisuudessa pohditaan kuumeisesti Ukrainan odotetun vastahyökkäyksen ajankohtaa.

Itä-Ukrainassa sijaitsevan Bahmutin kaupungin lähialueella on käyty rajuja taisteluita koko kevään ajan. Hyökkääjä ei ole kuitenkaan onnistunut saartamaan kaupunkia. Venäläisjoukkojen sanotaan hallitsevan tällä hetkellä yli 75 prosenttia Bahmutin kaupunkialueesta. Bahmutin taistelut alkoivat jo viime kesänä. Venäläiset ovat kokeneet kovia tappioita

Etelä-Ukrainassa olevat venäläisjoukot on ryhmitetty pääasiallisesti puolustusasemiin.

– Siitä huolimatta, valtaavatko venäläiset Bahmutin vai eivät, ukrainalaiset ovat runnelleet hyökkääjän joukkoja rajusti viimeisen kolmen kuukauden aikana. Siksi venäläiset todennäköisesti harkitsevat laaja-alaisesti erilaisia toimintatapoja tämän hetken ja loppukesän väliselle ajalle, Mick Ryan toteaa Twitterissä.

Hän listaa neljä mahdollista skenaariota tviittiketjussaan:

Vaihtoehto 1: Hyökkäyksiä jatketaan

– Tulevien viikkojen aikana venäläiset voivat yksinkertaisesti jatkaa nykyistä hyökkäystoimintaansa idässä. Tämä on todennäköisesti mahdollista vielä muutaman viikon ajan.

Ryan kuitenkin korostaa, että myös suurten organisaatioiden taisteluvoima ehtyy. Venäjän joukot ovat tehneet kymmeniä hyökkäyksiä eri alueilla Itä-Ukrainassa viime kuukausien aikana.

Vaihtoehto 2: Hyökkäysten tehostaminen

– On mahdollista, että venäläiset ovat muodostaneet strategisen reservin, jota voidaan käyttää nykyisten hyökkäysoperaatioiden vahvistamiseen. On kuitenkin epätodennäköistä, että venäläiset olisivat kyenneet piilottamaan näin suuren reservin Itä-Ukrainassa.

Mick Ryanin mukaan hyökkääjällä saattaa kuitenkin olla taktisia ja strategisia reservejä käytössään

– Mutta yleisesti ottaen tämä vaihtoehto on mielestäni melko epätodennäköinen.

Vaihtoehto 3: Painopisteen vaihto

– Venäläiset saattavat siirtää hyökkäysoperaatioidensa painopisteen Etelä-Ukrainaan. Heillä on suuri määrä yksiköitä ja joukkoja Etelä-Ukrainassa, ja he voisivat alkaa tehdä taktisia hyökkäyksiä siellä heikentääkseen Ukrainan mahdollisia vastahyökkäyksiä alueella.

Ryan korostaa, että venäläisten Etelä-Ukrainassa rakentamat puolustuslinjat ovat parempia kuin idässä.

– Jos Venäjän hyökkäykset eivät suju hyvin tällä suunnalla, he voivat vetäytyä takaisin suoja-asemiin.

Vaihtoehto 4: Hyökkäysten lopettaminen

– Venäläiset saattavat myös lopettaa hyökkäystoimintansa ja ryhmittyä puolustukseen Ukrainan vastahyökkäyksen varalle. Heillä on hyvin valmisteltuja puolustusasemia, jonka avulla he voivat luoda peräkkäisiä puolustuslinjoja syvyyssuunnassa.

– Jos venäläiset todellakin pyrkivät pitkittämään taisteluita ja keskittyvät enemmän Ukrainan joukkojen kuluttamiseen kuin alueiden valtaamiseen, niin tämä on heille looginen toimintatapa. He voivat asettua puolustusryhmitykseen maalla, mutta jatkaa samaan aikaa ilma- ja ohjusiskuja.

Mick Ryan korostaa, että Venäjän joukoilla on edelleen vaikuttava läsnäolo Ukrainassa, vaikka hyökkääjä on kärsinyt kovia tappioita.

– Riippumatta siitä, minkä toimintatavan he valitsevat (ja se voi poiketa edellä mainituista), se vaikeuttaa vastahyökkäyksiä viimeistelevien ukrainalaisten suunnittelijoiden työtä.

Much attention at present is being paid to the Ukrainian offensives that are likely to be launched in the coming weeks (or even the coming days). But, what of the Russians? An exploration of potential Russian courses of action in the coming months. 1/25 🧵 pic.twitter.com/BaTWkFrb6S

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 12, 2023