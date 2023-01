Mitä valtion velkavuori saa aikaan? Tässä viisi pointtia

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen luettelee Puheenvuoron blogissaan viisi tekijää, joiden takia valtion velkaantuminen on vaarallista.

– Velka jää tuleville suomalaisille maksettavaksi. Ilman muitakin ongelmia, tähän liittyy vähintään oikeudenmukaisuuskysymyksiä, hän aloittaa.

Velka aiheuttaa valtiolle veronkiristyspaineen. Ville Valkosen mukaan “tämän päivän velka on huomisen veronkorotus”.

– Velka nostaa korkomenoja (erityisesti lähivuosina korkotason noustessa), jotka ovat pois muista tärkeistä kohteista.

– Pelkästään korkomenojen nousuun palaa siis enemmän kuin kaikkien poliisien palkkoihin, tiloihin, varusteisiin ja niin edelleen. Ja korkomenotkin jatkavat rajua nousuaan lähivuosina.

Kansanedustajan mukaan velan jatkuva kasvu kaventaa talouspolitiikan liikkumavaraa ja heikentää luottamusta Suomen talouteen.

– Velka heikentää mahdollisuuksia emme vastata erilaisiin yllättäviin kriiseihin ja ylipäätään kaventaa talouspolitiikan liikkumavaraa. Nykymaailma on osoittanut, että valtiolla pitäisi olla puskuria vastata yllättäviin epävarmuuksiin.

– Velka ja erityisesti holtiton tahti vähentää yleistä luottamusta Suomen talouteen, mikä heijastuu esimerkiksi yksityiseen korkotasoon ja investointihalukkuuteen, Valkonen toteaa.

Valtiolla on tämän vuoden loppuun mennessä arviolta 156 miljardia velkaa. Vuonna 2019 velkaa oli 106 miljardia. Ensi joulukuussa Suomi on ottanut 32 prosenttia velastaan neljässä vuodessa.

Valkosen mukaan velkaantumiseen voidaan puuttua.

– Yhtälö on yksinkertainen: menot pitää painaa tulojen tasolle. Tämä tarkoittaa menojen vähentämistä. Se ei ole mukavaa eikä helppoa – mutta mahdollista ja vastuullista se on.

– Historia on täynnä esimerkkejä velkakriisiin ajautuneista valtioista. Kreikka, Irlanti, Latvia, Argentiina… Lista on pitkä. Jälki on aina rumaa ja lopputulos erityisesti heikompiosaisille paljon huonompi kuin hallittu ja suunniteltu menojen sopeuttaminen. Suomi on onneksi vielä jonkun matkan päässä hallitsemattomasta kriisistä – mutta tällä hetkellä suuntaamassa päin seinää.