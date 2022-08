Mitä Valko-Venäjällä ajatellaan oikeasti sodasta? Video konsertista leviää

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on toistuvasti vakuuttanut tukevansa Venäjän ”erikoisoperaatiota” eli sotaa Ukrainassa. Valkovenäläisen oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan Twitterissä jakama video kuitenkin vihjaa, että kansalaiset eivät seiso yksituumaisesti presidenttinsä näkemyksen takana.

– Jos haluat tietää, miten valkovenäläiset oikeasti suhtautuvat sotaan Ukrainaa vastaa, niin katso tämä spontaani ukrainalaisten laulujen konsertti Minskin Zybitskaya-kadun baarista, Tsihanouskaja tviittaa.

Jutun alta löytyvällä videolla ääriään myöten täynnä olevan baarin asiakkaat ovat kerääntyneet esiintymislavan ääreen.

– Kaikesta sorrosta ja pydätysuhasta huolimatta valkovenäläisillä on edelleen rohkeutta tukea Ukrainaa, oppositiojohtaja sanoo.

If you want to know how Belarusians really feel about the war against 🇺🇦, look at this spontaneous concert with Ukrainian songs last night at a bar on Zybitskaya Street in Minsk. Despite all the repressions & risk of detention, Belarusians still find the courage to support 🇺🇦. pic.twitter.com/Socalws1s6

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) August 5, 2022