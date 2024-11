Mitä Pohjois-Korea rakentaa? Satelliittikuvissa valtava mysteerihalli

Satelliittikuvien (jutun lopussa) perusteella Pohjois-Korean tärkeän Nampon sataman yhden rampin ympärille on pystytetty massiiviset esterakennelmat.

Arvostetun IISS-ajatushautomon sotilasasiantuntija Joseph Dempsey pui ”telakan peiteltyä mysteeriä” tästä löytyvässä artikkelissa.

Maxarin ja Planet Labsin kuvien mukaan telakan molemmille puolille pystytettiin rivit korkeita pilareita jo tämän vuoden toukokuussa. Seuraavien kuukausien aikana niihin kiinnitettiin seinät. Lopulta rakennelman päälle ilmestyi myös suuri naamioverkko.

Katettu ja suojattu alue on Dempseyn mukaan noin 170 metriä pitkä ja 30 metriä leveä.

– Kun otetaan huomioon, ettei läpäisevä katto tarjoa pahemmin suojaa säältä, on kyse todennäköisesti suojasta, jonka tarkoituksena on tarjota lisää suojaa niin uteliailta katseilta maan pinnalla kuin myös sensoreilta korkealla taivaalla, Dempsey arvioi.

Asiantuntija pitää mahdollisena, että Pohjois-Korea yrittää rakentaa salassa laivastonsa tähän mennessä suurinta pinta-alusta. Syyskuun lopussa otetuissa satelliittikuvissa näkyy mahdollisia sota-aluksen rungon osia peitetyn telakan vieressä.

Nampon tärkeässä satamassa rakennetaan paljon siviilialuksiakin. Peittely kielii kuitenkin Joseph Dempseyn mukaan siitä, että kyse on salaisesta hankkeesta. Hän muistuttaa, että samalla telakalla on aiemmin pidetty esimerkiksi Pohjois-Korean sukellusveneestä laukaistavien ballististen ohjusten testiproomua.

Uuden aiempaa suuremman sota-aluksen rakentaminen istuisi myös Pohjois-Korean johdon viime aikojen lausuntoihin. Diktaattori Kim Jong-un väitti esimerkiksi tämän vuoden syyskuussa laivastotukikohtavierailulla erakkovaltion hankkivan ”pian” uusia suuria sotalaivoja ja sukellusveneitä, joille nykyiset satamalaiturit eivät enää riitä.

Nampon salamyhkäisen projektin tärkeydestä voi kertoa sekin, että Kim Jong-un vieraili paikalla helmikuussa eli hieman ennen aluksen rakennustöiden aloitusta.

Joseph Dempseyn mukaan Pohjois-Korealla ei ole pahemmin kykyä valmistaa modernin sotalaivan vaatimia järjestelmiä. Tätä aukkoa on kuitenkin saatettu paikata yhä tiiviimmällä yhteistyöllä Moskovan kanssa. Kim Jong-un kiersi venäläisiä laivastotukikohtia ja vieraili sota-aluksilla syyskuun 2023 valtiovierailullaan Venäjällä.

Pohjois-Korea on tukenut voimalla Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Venäjä on saanut Pjongjangilta miljoonia tykistönammuksia ja suuret määrät erilaisia ohjuksia. Nyt Pohjois-Korea on myös alkanut lähettää sotilaita Ukrainan rintamalle. Vastineeksi on mitä todennäköisimmin saatu erilaista sotateknologiaa.

My latest @IISS_org Military Balance blog utilises @Maxar @ @planet satellite imagery to reveal North Korea's efforts to conceal construction of a new vessel vessel at Nampo, potentially what may become their largest surface combatant to date. https://t.co/5IvQBDJeqD — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) October 30, 2024