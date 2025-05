Mitä ”Amerikka ensin” tarkoittaa? USA:n Nato-lähettiläältä selkeä vastaus

Yhdysvaltain uusi Nato-suurlähettiläs Matthew Whitaker valitsi Viron ensimmäiseksi maaksi, jossa hän vieraili omasta aloitteestaan.

Hän antoi Tallinnassa järjestetyn ulko- ja turvallisuuspoliittiseen Lennart Meri -konferenssin yhteydessä haastattelun Postimees -lehdelle. Haastattelussa hän vakuuttaa Yhdysvaltojen olevan täysin sitoutunut puolustusliitto Natoon.

– Presidentti Donald Trump ilmaissut hyvin selkeästi uskovansa Naton tarpeellisuuteen, mutta hänen mielestään liittolaisten pitäisi tehdä nykyistä enemmän, Whitaker sanoo ja painottaa, että Yhdysvallat pitää ”aina ja tietenkin” lupauksensa liittolaisilleen.

Matthew Whitaker oli ensimmäinen Trumpin hallinnon nimittämä suurlähettiläs.

– Selvänä tehtävänäni oli vahvistaa Natoa ja vakuuttaa liittolaisille, ettei Yhdysvallat ole katoamassa mihinkään. Olemme osa Euroopan turvallisuutta liittolaistemme kautta, ja samalla kohtaamme turvallisuushaasteita eri puolilla maailmaa, hän toteaa.

– Tällä hetkellä Euroopassa käydään oikeaa sotaa, Venäjä ei näytä haluavan poistua sotatilasta, Kiina tuottaa rauhan aikana enemmän sotatarvikkeita kuin kukaan aiemmin maailmanhistoriassa, Iranilla on omat kunnianhimonsa ja Pohjois-Korean joukot taistelevat Ukrainan rintamalla. Maailma on vaarallinen. Meidän on tunnustettava se ja toimittava sen mukaisesti.

Presidentti Trump haluaa suurlähettiläs Whitakerin mukaan rauhaa.

– Hän toi rauhan Intian ja Pakistanin välille heidän lyhyen kriisinsä aikana. Hän haluaa rauhaa kaikkialle maailmaan. Hän tapasi juuri Syyrian presidentin tuodakseen rauhan myös siihen alueeseen, lähettiläs sanoo.

– Teemme kovasti töitä. Mutta yksi tapa saavuttaa rauha on voima ja voiman osoitus – olla maailman vahvin valtio ja maailman vahvin liittouma, jotta kukaan ei halua haastaa sinua ja kansalaisesi voivat elää rauhassa. Mutta nykyisessä turvallisuustilanteessa se vaatii merkittäviä investointeja.

Suurlähettilään mukaan liittolaisten pitää seuraavassa Naton Haagin huippukokouksessa sitoutua siihen, että puolustukseen käytetään viisi prosenttia bruttokansantuotteesta.