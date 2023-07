Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan perussuomalaisten ympärillä vellovasta keskustelusta sosiaalisessa mediassa.

– Twitteriä katsellessa on toki tullut mieleen sekin, että mistähän päin tätä myrskyä ylläpidetään, sillä valtaosa agressiivisimmista viesteistä on tullut ja tulee edelleen kaiken maailman nimimerkkitilien takaa. Vastaavia on nähty muissakin somemylläköissä. Mene ja tiedä ilmansuuntaakaan, Heinonen pohtii.

Kaikkea keskustelua sosiaalisessa mediassa ei ole käyty nimimerkin takaa. Vasemmistoliiton puoluehallituksen varajäsenen Ville-Pekka Timosen on kerrottu verranneen pääministeri Petteri Orpoa (kok.) rottaan.

– Myös sillä näyttää olevan merkitystä kuka vihapuhetta tai epäasiallista kieltä käyttää. Kun vasemmistoliiton puoluehallituksessakin vaikuttava henkilö vertaa pääministeriä rottaan, niin se on kuulemma hyväksyttävää huumoria, Heinonen ihmettelee.

– Eikä muuten Helsingin Sanomat tai muutkaan kyselleet Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin perään, että irtaantuuko vasemmistoliitto tällaisista kirjoituksista vai hyväksyvätkö he ne? Omiin twitter-kysymyksiini ei Andersson vaivautunut vastaamaan. Ehkä vaikeneminen on hyväksymisen merkki?, kokoomusedustaja kirjoittaa.

Heinonen nostaa blogissaan esille Helsingin Sanomien tuoreen gallupin, jonka mukaan kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena.

– Petteri Orpon johtama puolueemme on kasvattanut kannatusta edellisestä mittauksesta lähes prosenttiyksikön, ja nyt kokoomusta äänestäisi peräti 22 prosenttia suomalaisista. Näyttää siis siltä, että meren lyödessä tyrskyjään tilanteen hallitsevaa kapteenia arvostetaan.