Mistä rahat puolustukseen – ”Velka ei voi olla ainoa vastaus”

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen listaa viestipalvelu X:ssä konkreettiset keinot, joilla kasvavat puolustusmenot voitaisiin rahoittaa.

– Suomi on sitoutunut nostamaan puolustusmenot kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Naton uusi linjaus viidestä prosentista nostaa paineet vielä korkeammalle. Miljardit pitää löytää jostain. Velka ei voi olla ainoa vastaus tähän, Vanhanen toteaa.

Yksi keino hänen mukaansa on kotimaisen puolustusteollisuuden vahvistaminen.

– Vastainvestoinnit ulkomaisista hankinnoista pitää ohjata entistä määrätietoisemmin kotimaiseen osaamiseen. Näin syntyy työpaikkoja, verotuloja ja osa kierretään takaisin puolustukseen, Vanhanen kirjoittaa.

Toiseksi keinoksi hän listaa kansallisen turvallisuusrahaston.

– Sen pääomaksi voisivat tulla valtionyhtiöiden osingot (Fortum, Finnair) tai hallitusti myyty omaisuus. Ruotsissa malli on jo käytössä: rahasto rahoittaa kalliit hankinnat ilman, että joka vuosi käydään poliittinen vääntö, Vanhanen kertoo.

Kolmantena keinona Suomi voisi hänen mukaansa hyödyntää nykyistä enemmän Euroopan unionin ja Naton rahoitus- ja yhteistyökanavia. Niitä ovat esimerkiksi puolustusteknologian European Defence Fund (EDF) ja kriittisen infrastruktuurin Connecting Europe Facility (CEF).

– Esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmät tai ampumatarvikkeet voidaan hankkia osana laajempaa kokonaisuutta, jolloin hinta ja toimitusvarmuus paranevat, Vanhanen kirjoittaa.

Neljänneksi rahoitusratkaisuksi hän nostaa kohdennetut maksut.

– Huoltovarmuusmaksu energia- ja logistiikka-alalle, kyberturvamaksu digijäteille tai ilmastorahastojen ylijäämien ohjaaminen kaksikäyttöhankkeisiin (vihreän siirtymän ja varautumisen rajapintaan), Vanhanen kirjoittaa.

Viidentenä keinona hän mainitsee sen, että valtion verotuloista esimerkiksi 5-7 prosenttia ohjattaisiin suoraan puolustukseen.

– Se vähentäisi vuosittaista epävarmuutta ja loisi uskottavan pohjan suunnittelulle.

Vanhasen mukaan puolustuksen pitkäjänteisen rahoituksen pohtiminen pitää aloittaa nyt.

– Puolustuksen rahoituksen pitäisi olla yhtä luotettavaa kuin itse puolustuksen.

1. Suomen puolustuksen pitkäjänteinen rahoitus ei voi olla sivulause, johon palataan vasta kun lasku kolahtaa pöytään. Jos emme ratkaise rahoitusta ajoissa, jäämme puolitiehen. Tässä konkreettisia ehdotuksia, miten puolustusmenot voitaisiin rahoittaa.🧵https://t.co/tyWrGMfWZ7 — Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) September 11, 2025