Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Panssariprikaatin Leopard-taistelupanssarivaunu. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Mistä rahat puolustukseen – ”Velka ei voi olla ainoa vastaus”

  • Julkaistu 11.09.2025 | 15:58
  • Päivitetty 11.09.2025 | 16:00
  • Maanpuolustus
Asiantuntijan mukaan puuttuvat miljardit eurot ovat löydettävissä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen listaa viestipalvelu X:ssä konkreettiset keinot, joilla kasvavat puolustusmenot voitaisiin rahoittaa.

– Suomi on sitoutunut nostamaan puolustusmenot kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Naton uusi linjaus viidestä prosentista nostaa paineet vielä korkeammalle. Miljardit pitää löytää jostain. Velka ei voi olla ainoa vastaus tähän, Vanhanen toteaa.

Yksi keino hänen mukaansa on kotimaisen puolustusteollisuuden vahvistaminen.

– Vastainvestoinnit ulkomaisista hankinnoista pitää ohjata entistä määrätietoisemmin kotimaiseen osaamiseen. Näin syntyy työpaikkoja, verotuloja ja osa kierretään takaisin puolustukseen, Vanhanen kirjoittaa.

Toiseksi keinoksi hän listaa kansallisen turvallisuusrahaston.

– Sen pääomaksi voisivat tulla valtionyhtiöiden osingot (Fortum, Finnair) tai hallitusti myyty omaisuus. Ruotsissa malli on jo käytössä: rahasto rahoittaa kalliit hankinnat ilman, että joka vuosi käydään poliittinen vääntö, Vanhanen kertoo.

Kolmantena keinona Suomi voisi hänen mukaansa hyödyntää nykyistä enemmän Euroopan unionin ja Naton rahoitus- ja yhteistyökanavia. Niitä ovat esimerkiksi puolustusteknologian European Defence Fund (EDF) ja kriittisen infrastruktuurin Connecting Europe Facility (CEF).

– Esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmät tai ampumatarvikkeet voidaan hankkia osana laajempaa kokonaisuutta, jolloin hinta ja toimitusvarmuus paranevat, Vanhanen kirjoittaa.

Neljänneksi rahoitusratkaisuksi hän nostaa kohdennetut maksut.

– Huoltovarmuusmaksu energia- ja logistiikka-alalle, kyberturvamaksu digijäteille tai ilmastorahastojen ylijäämien ohjaaminen kaksikäyttöhankkeisiin (vihreän siirtymän ja varautumisen rajapintaan), Vanhanen kirjoittaa.

Viidentenä keinona hän mainitsee sen, että valtion verotuloista esimerkiksi 5-7 prosenttia ohjattaisiin suoraan puolustukseen.

– Se vähentäisi vuosittaista epävarmuutta ja loisi uskottavan pohjan suunnittelulle.

Vanhasen mukaan puolustuksen pitkäjänteisen rahoituksen pohtiminen pitää aloittaa nyt.

– Puolustuksen rahoituksen pitäisi olla yhtä luotettavaa kuin itse puolustuksen.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)