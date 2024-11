”Minulla oli empatiaa heitä kohtaan” – Kimmo Kiljunen julkaisi videon

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalta pois astuva kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) kertoo Facebook-tilillään julkaisemallaan videolla eronpyynnöstään.

Hän toteaa pahoitelleensa eilen tiedotteella puheenvuoroaan ja sanojaan vapaamuotoisessa keskustelussa, jota hän kävi tavallisten Suomessa asuvien venäläisten kanssa. Kiljusen Venäjään ja muun muassa itärajaan liittyvistä lausunnoista nousi kohu.

– Minulla oli empatiaa heitä kohtaan. Tämä itärajan sulkeminen tulee minulle niin lähelle tunteisiini, Kiljunen sanoo viitaten perheeseensä.

– Olen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja eduskunnassa ja minä tiedän vastuuni.

– Ihmiselämässä on kuitenkin hetkiä, jolloin on syytä nöyrtyä. Minulla on nyt se hetki. Kannan vastuuni isänmaan eteen ja vetäydyn eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä, kansanedustaja jatkaa.

– Pyrin kuitenkin jatkossakin antamaan parhaani vantaalaisten, uusmaalaisten ja kaikkien suomalaisten hyväksi. Elämä on puolellamme, Kiljunen lausuu.

