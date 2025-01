Minja Koskela: Riikka Purran on aika katsoa peiliin eikä syytellä mediaa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) väheksyvän suomalaisten huolta kasvavasta eriarvoisuudesta. Hän viittaa Purran maanantaiseen blogikirjoitukseen, jonka mukaan tuloerot eivät ole Suomessa ongelma.

– Purra puolustaa hallituksen leikkauspolitiikkaa sillä, että yli viiden prosentin tulonmenetyksiä kohdistuu “vain 7 prosentille” kansalaisista. Tämä tarkoittaa lähes 400 000 pienituloista suomalaista eli juuri niitä, joilta leikkaaminen ei vielä eduskuntavaaleissa käynyt perussuomalaisille, Koskela sanoo tiedotteessaan.

Kirjoituksessaan Purra arvosteli myös mediaa opposition mielipiteiden korostamisesta.

– Sadat tuhannet suomalaiset köyhtyvät ja monilla pienituloisilla kotitalouksilla tulot pienenevät jopa sadoilla euroilla kuukaudessa. Tämä näkyy jo nyt leipäjonojen kasvuna ja häätöjen lisääntymisenä. Purran on aika katsoa peiliin, eikä syytellä mediaa. Satojen tuhansien suomalaisten köyhtyminen ei ole propagandaa, Koskela jatkaa.

Koskela pitää kestämättömänä myös Purran perusteluita tuloeroja kasvattavan politiikan kannustavuudesta. Koskela viittaa Kelan laskelmiin, joiden mukaan hallituksen päätökset ovat heikentäneet työn tekemisen kannusteita noin 2 150 euron palkkatuloon asti.

– Pienipalkkaisen ja osa-aikaisen työn kannusteet ovat heikentyneet merkittävästi kun asumistukea on leikattu ja suojaosat poistettu. Kun Purra antaa ymmärtää, että kannustavuudesta ei ole puhuttu riittävästi niin hän on oikeassa. Moni ei tiedä, että hallituksen politiikka on myös työllisyyden näkökulmasta katastrofaalista ja osin siksi Suomi on yhä pahenevassa työttömyyskriisissä, Koskela sanoo.

LUE MYÖS:

Riikka Purra: Kovaäänisin oppositio on oikeistohallitusten aikaan media