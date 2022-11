Ministerin huoneentauluksi: Älkää tuhlatko rahoja

Lapset ja nuoret painottavat järkevää, huolellista ja tasapuolista rahankäyttöä. Heidän mielestään julkisia varoja ei pidä tuhlata, vaan niitä pitää käyttää harkiten. Päättäjien on myös huolehdittava, että päätöksillä on myönteisiä vaikutuksia lapsiin ja mietittävä, millaisia vaikutuksia poliittisilla päätöksillä on lapsiin.

Näin lapset vastasivat valtiovarainministeriön teettämässä kyselyssä kysymykseen, mitä neuvoja he antaisivat julkisen sektorin päättäjille, jotta he voisivat tehdä järkeviä ja oikeudenmukaisia päätöksiä rahojen käytöstä lapsiin.

– Valtiovarainministerin huoneentaulu, Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kommentoi vastauksia Twitterissä.

Tviittinsä yhteyteen hän on jakanut kuvion kyselyn vastauksista. Vastaajaa pyydettiin valitsemaan mielestään kolme tärkeintä neuvoa. Seuraavaksi yleisimmät neuvot olivat pitää antamansa lupaukset, kertoa avoimesti, mihin tarkoituksiin lapsiin käytetään rahaa ja varmistaa, että rahoja käytetään oikeudenmukaisesti kaikkiin lapsiryhmiin.

Jos kyselyyn vastanneet saisivat päättää, julkisia varoja ohjattaisiin nykyistä enemmän vapaa-aikaan ja harrastuksiin, kouluun ja oppimiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Vastauksissa ehdotettiin yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastuksiin perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta ja lapsille sekä nuorille suunnattuja vapaa-ajanviettopaikkoja, joissa voisi tavata muita samanikäisiä. Kouluihin kohdistuvissa vastauksissa korostuivat toiveet muun muassa monipuolisemmasta kouluruuasta, oppilaiden tukemisesta ja oppimateriaaleihin panostamisesta.

Mielenterveyteen panostaminen painottui vahvasti vastauksissa. Kun vastaajia pyydettiin kertomaan yksi lapsiin ja nuoriin liittyvä asia, johon julkisia varoja käytettäisiin enemmän, lähes joka kymmenes kysymykseen vastannut mainitsi mielenterveyden. Vastaajat ehdottivat, että mielenterveyden ennaltaehkäisyyn panostettaisiin, apua olisi enemmän tarjolla ja jonotusaikoja lyhennettäisiin.

Valtiovarainministeriö kysyi keväällä 10-17 -vuotiailta mielipiteitä julkisten varojen käytöstä. Kyselyn tulokset on koottu raportiksi, joka on julkaistu ministeriön sivuilla. Valtiovarainministeriön ja kansallisen lapsistrategian kyselyyn tuli lähes 7 000 vastausta.