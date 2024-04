Sari Multala lähtee ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi

Vantaalainen kansanedustaja, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala, 45, asettuu ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi.

– Huolellisen harkinnan jälkeen olen päättänyt asettua ehdolle. Kokoomus on Suomen paras puolue, aatteellinen kotini ja juuri oikea paikka ratkaisukeskeiselle tekijäihmiselle. Tavoittelen paikkaa puoluejohdossa rakkaudesta tähän porukkaan, Multala katsoo tiedotteessaan.

Kokoomuksen puoluekokous järjestetään 14-16.6. 2024 Tampereella. Nykyisistä varapuheenjohtajista jatkokautta tavoittelevat puolustusministeri Antti Häkkänen sekä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. Ulkoministeri Elina Valtonen on ilmoittanut jättävänsä kokoomuksen varapuheenjohtajan paikan keskittyäkseen ulkoministerin tehtäväänsä.

Kokoomuksen varapuheenjohtajuutta ovat ilmoittaneet tavoittelevansa Multalan lisäksi Uudeltamaalta tähän mennessä myös kansanedustajat Mia Laiho, Jarno Limnéll sekä Pia Kauma. Ehdolla on lisäksi kansanedustaja Karoliina Partanen Savo-Karjalan vaalipiiristä.

Miten aiot erottua muista uusimaalaisista?

– Puoluejohdossa on tietysti hyvä olla monipuolista osaamista. Tutkimustenkin perusteella erilaisilla, monipuolisilla työyhteisöillä on parhaat onnistumisen edellytykset ja tätä kautta syntyy myös uutta ajattelua. Uskon, että oma osaamiseni täydentäisi aika hyvin sitä kokonaisuutta, mitä puoluejohdosta tällä hetkellä löytyy, Multala sanoo Verkkouutisille.

Multala nostaa tähän liittyen esimerkiksi kokemuksensa sivistyspolitiikasta sekä talousosaamisensa.

– Johdin viime kaudella kokoomuksen sivistyspoliittisen ohjelman valmistelua ja olin neuvottelemassa näistä asioista myös hallitusohjelmaan.

Multala sanoo toivovansa, että Uudenmaan piiri lähtee tukemaan hänen ehdokkuuttaan.

– Koen, että minulla on paljon annettavaa. Tunnen suurta paloa yhteisen puolueemme toiminnan kehittämiseen. Puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon johdolla tämä joukkue on saatu hienoon vireeseen ja toivon sen jatkuvan näin myös tulevaisuudessa. Kokoomuksesta pitää löytyä vaikuttamisen ja osallistumisen paikkoja jokaiselle halukkaalle, hän linjaa tiedotteessa.

Multalalla on kokemusta useista politiikan ja urheilun johtamistehtävistä. Kokoomuksessa hän on toiminut muun muassa kokoomuksen Uudenmaan piirin puheenjohtajana ja puoluehallituksen jäsenenä.

Multala kuvaa työtään tiede- ja kulttuuriministerinä arvokkaaksi ja motivoivaksi. Hallitusohjelma on hänen mukaansa kokonaisuus, jossa näkyy vahvasti kokoomuslainen kädenjälki sekä ajatukset vapaudesta, vastuusta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta.

– Kauppatieteilijälle vastuullinen talouspolitiikka on kaiken perusedellytys. Vain pitämällä huolta taloudesta ja työllisyydestä, voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta ja säilyttää hyvinvointiyhteiskuntamme turvaverkot myös tuleville sukupolville.

Sari Multala on kolmannen kauden kansanedustaja. Hän asuu perheineen Itä-Vantaalla. Ennen politiikkaa Multala on toiminut kilpaurheilijana sekä Suomen purjehdusmaajoukkueen päävalmentajana. Koulutukseltaan Multala on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta ja suorittanut ammattivalmentajan tutkinnon Kuortaneen urheiluopistossa.