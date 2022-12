Ministeri sähkötukien valmistelusta Keskipohjanmaalle: Kukaan ei valehtele

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan poliitikkojen ja ministeriön virkamiesten ristiriitaiset puheet sähkötukien valmistelusta johtuvat käsite-eroista. Hän kommentoi asiaa tiistaina Keskipohjanmaa-lehdelle.

Tänään julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan ministeriö antoi ohjeistuksen uusien sähkötukien valmistelusta vasta 13. joulukuuta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on julkisuudessa väittänyt, että hallitus olisi valmistellut tukea koko syksyn.

Ristiriitaiset lausunnot ovat herättäneet kysymyksiä siitä, onko julkisuuteen annettu valheellisia tietoja tukien valmisteluista ja jos on, niin kenen toimesta?

– Ei kukaan valehtele, puhutaan eri käsitteistä. Olemme ministeriössä tehneet koko syksyn ajan monenlaista taustatyötä. Töitä on paiskittu ja aihe on työllistänyt koko syksyn ajan. Energiaosasto on koko ajan seurannut ja tehnyt kartoitusta erilaisista kansainvälisistä malleista ja niiden mahdollisesta sopivuudesta Suomeen, Lintilä kommentoi Keskipohjanmaalle.

Hallitus esitteli joulun alla keinoja, joilla kotitalouksia voitaisiin tukea kasvavien sähkömenojen maksamisessa. Esitettyjä keinoja olisivat takautuva kertakorvaus, laskujen jousto ja hintakatto.

– Se on ihan totta, että kertakorvausmalli lähti nopealla aikataululla liikkeelle, kuten myöskin takuu- ja kattohinnoittelumalli. Hyvien pohjatöiden päälle on mahdollista rakentaa nopeallakin aikataululla. Tietenkään ministeriöllä ei ole resursseja eikä pystytä millään valmistelemaan pöytälaatikkoon varmuuden varalta ylimääräisiä tukimalleja, Lintilä kommentoi.

