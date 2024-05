Nopeusrajoituksia ollaan laskemassa. Muutos koskettaa noin viidesosaa 100 km/h nopeusrajoituksen omaavista teistä.

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) pitää päätöstä isona virheenä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelta (ps.).

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Ministeri Ranne on siirtämässä Suomea etanavauhtiin. Seurauksena on yritysten pyörien hidastuminen ja ihmisten arjen heikentyminen. Ministerin on peruttava päätös välittömästi ja ryhdyttävä toimiin, joilla nopeusrajoitukset säilyvät ennallaan, Aittakumpu vaatii.

Toimenpiteillä Aittakumpu viittaa ennen kaikkea teiden kunnossapitoon ja kehittämiseen. Hänen mukaansa ministeri on unohtanut poliittisen ohjauksen merkityksen nopeusrajoituskysymyksessä.

Kirjallisessa kysymyksessään Aittakumpu tiedustelee ”onko vaikutukset yrityksiin ja ihmisten arkeen arvioitu riittävän tarkasti? Mitä asiantuntijoiden mukaan vaatisi nopeusrajoitusten pitäminen ennallaan ja miksei näitä toimenpiteitä tehdä? Miksi edelleen pidetään jääräpäisesti kiinni tunnin junasta? Ministerin on vastattava näihin kysymyksiin.”

Aittakumpu odottaa ministeriltä vastausta myös siihen, onko todella niin, että nopeusrajoituksia kiristetään osin ilmastosyistä.

– Suomalaisten autoilijoiden matkanteon vaikeuttaminen ei yhteistä ilmastoa pelasta. Sen takia tällaiset ilmastotoimet tulee ministerin heti perua.