Suomessa kokeillaan 90 km/h-nopeusrajoitusta

Väylävirasto on käynnistämässä pilotin, jossa valituille tiejaksoille asetetaan 90 km/h-nopeusrajoitus. Kyseistä rajoitusta ei Suomessa ole ollut aiemmin käytössä, joten sen turvallisuusvaikutuksista kerätään kokeilulla tietoa.

Pilotti on osa maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivitystyötä. Tavoitteena on, että nopeusrajoitusjärjestelmä on kokonaisuutena johdonmukainen ja linjassa nykyisten liikenne- ja ympäristöolosuhteiden kanssa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Nopeusrajoitusohje määrittelee, missä raameissa alueellisesta tienpidosta vastaavat ely-keskukset asettavat nopeusrajoitukset maanteille eli valtion tieverkolle, jota on yhteensä noin 78000 kilometriä. Ohje ei ota kantaa yksittäisten tieosuuksien nopeusrajoituksiin, vaan ely-keskukset toimeenpanevat nopeusrajoituksia tiekohtaisesti.

Ohjetyön taustalla on valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia, jossa Väylävirastolle on vastuutettu nopeusrajoitusohjeen päivitys ja Ruotsin mallin tarkastelu. Ruotsissa tiet, joilla on 100 km/h nopeusrajoitus, on erotettu fyysisesti toisistaan esimerkiksi keskikaiteella.

Ohjeen suurimmat muutokset ja tarkastelutarpeet koskevat seuraavia 100 km/h-rajoituksen teitä: liikennemäärältään 500-2500 ajoneuvoa/vuorokaudessa tiet, joiden päällysteleveys on alle 7,0 metriä sekä yksittäiset vilkasliikenteiset ja riskialttiit tiejaksot, joilla on kohonnut kohtaamisonnettomuusriski.

Näillä kriteereillä nopeusrajoitus laskisi 100 km/h:sta 80 kilometriin tunnissa noin 1800 kilometrillä. Tämä on 4,5 prosenttia siitä tieverkosta, joka ei ole yleisrajoituksen piirissä. Vaihtoehto valittiin, sillä se edistää strategisia tavoitteita, osoittautuu tietopohjaisessa tarkastelussa yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi ja on muutoksena kohtuullinen.

Muutokset jakautuvat maantieteellisesti tasaisesti ympäri Suomea, mutta kohdistuvat kilometrimäärällisesti eniten Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle johtuen näiden alueiden maanteiden kapeudesta ja käytäntöjen yhtenäistämisestä. Esimerkkilaskelman mukaan vaikkapa matka Rovaniemeltä Kittilään kantatietä 79 pitkin tulee kestämään 5–8 minuuttia aiempaa kauemmin.

Tieverkolla muutoksia tehdään aikaisintaan ensi vuonna, Väylävirasto kertoo tiedotteessa.

Yleisrajoitusten (maanteillä 80 km/h ja taajamissa 50 km/h) piirissä on 38000 kilometriä maantieverkkoa, jolla tienpitäjä ei ole tiekohtaisesti asettanut nopeusrajoitusta. Näiden tieosuuksien nopeusrajoitusperiaatteet säilyvät ennallaan.

Uudesta nopeusrajoituksesta kertoivat aiemmin myös Ilta-Sanomat ja Iltalehti.