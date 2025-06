Ministeri panssarien jättitappioista: Venäjä menetti 20 vuoden tuotannon

Venäjän valmisteleman kesähyökkäyksen arvioidaan olevan presidentti Vladimir Putinin viimeinen tilaisuus saada aikaan merkittäviä muutoksia nykyiseen rintamalinjaan Ukrainassa.

Kremlin haasteena on jatkuvasti paheneva taloustilanne sekä sotakaluston loppuminen. Panssarivaunujen ja muiden ajoneuvojen tappiot nousivat kestämättömälle tasolle jo viime syksynä, jolloin venäläisjoukkojen hyökkäykset pysähtyivät Ukrainan miinakenttiin ja droonien intensiivisiin iskuihin.

Kremlillä on muutama kuukausi aikaa ennen kuin sääolosuhteet heikkenevät ja muuttavat maaperän jälleen mutaiseksi. Länsimaiset asiantuntijat ennakoivat Venäjän kylmän sodan aikaisten varastojen ehtyvän ensi syksynä. Uusien panssarien tuotanto ei riitä nykyisen hyökkäystahdin ylläpitoon.

Puolan ulkoministeri Radek Sikorski nostaa esiin Oryx-sivuston ylläpitämän seurannan Venäjän kokonaistappioista. Siinä mukana ovat avointen lähteiden perusteella visuaalisesti vahvistetut tappiot, eli todellinen luku lienee tätäkin suurempi.

Venäläisjoukot ovat menettäneet helmikuun 2022 jälkeen yhteensä yli 12 900 ajoneuvoa. Niistä panssarivaunuja on 3 947, panssariajoneuvoja 7 987, miehistönkuljetusvaunuja 647 sekä rekkoja ja henkilöautoja 3 958 kappaletta.

Radek Sikorski huomauttaa X:ssä, että Kreml kuvitteli Ukraina-operaation päättyvän voitokkaasti vain muutamassa vuorokaudessa.

– Venäjä on nyt menettänyt noin 4 000 panssarivaunua kolmipäiväisessä erikoisoperaatiossaan Ukrainaa vastaan. Tämä vastaa 20 vuoden tämänhetkistä tuotantoa. Hienosti tehty ja kiitos Ukraina, ulkoministeri kirjoittaa.

— Radek Sikorski (@radeksikorski) May 31, 2025