Yle: Tällainen olisi Björn Wahlroosin ”erittäin rautainen” veropaketti

Talousvaikuttaja Björn Wahlroos pohti lauantaina Ylen Ykkösaamussa sitä, millainen verouudistus Suomessa pitäisi nyt tehdä.

– Ensinnäkin täytyy tehdä se, mitä Ruotsi on tehnyt, eli perintö- ja lahjavero pois. Toiseksi pitää tehdä sellainen uudistus, että rakennetaan jonkinlainen superluokan osakesäästötili. Eli käytännössä voisit rakentaa Suomeen holding-yhtiön, jota ei veroteta niin kauan kuin rahat pysyvät yhtiössä. Sitä voi kutsua myös Viron malliksi. Tässä olisi erittäin rautainen alkupaketti.

Talousvaikuttaja linjaa, että Suomi tarvitsee verouudistuksen, joka vie Suomen verojärjestelmää kohti Ruotsin järjestelmää.

– Täytyy muistaa, että Ruotsi ei ole veroparatiisi vaan sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio.

Wahlroos epäilee, ettei Suomessa ole montaa iloista veronmaksajaa.

– Kukaan ihminen ei iloisesti maksa veroja. Jos haluat harjoittaa hyväntekeväisyyttä, niin paljon mukavampaa on valita itse kohteet kuin antaa valtiovarainministeriön virkamiehen päättää ne.

Wahlroos hehkutti Ykkösaamussa Esko Ahon (kesk.) porvarihallituksen aikanaan tekemää verouudistusta.

Kokonaisuudessaan niin sanottu avoir fiscal -järjestelmä tuli voimaan vuoden 1993 alusta.

Mistä verouudistuksessa oikein oli kyse?

Ennen uudistusta suomalainen yritys maksoi noin 56-57 prosentin veroa tuloksestaan. Sen jäljellä olevasta noin 44 prosentista jaettiin osinkoja yhtiön omistajille. Omistaja, joka sai osingon, maksoi siitä marginaaliveroasteen mukaista veroa, joka oli usein noin 70 prosenttia. 30 prosenttia 44 prosentista on noin 15 prosenttia, joka jäi käteen yrityksen tuloksesta, Wahlroos selvitti.

– Tosiasiallisesti ennen avoir fiscalia Suomen yritysten tuloksesta vietiin 85 prosenttia veroina, ennen kuin se tuli omistajille.

Ahon hallituksen toteuttamassa verouudistuksessa eriytettiin ansiotulojen ja pääomatulojen verotus toisistaan. Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti ja pääomatuloja tasaverolla.

– Tämän yhden uudistuksen myötä 85 prosenttia tippui 25 prosenttiin. Se oli verouudistus ja pani vauhtia rattaisiin, talousvaikuttaja havainnollisti.