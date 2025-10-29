Miljardöörin yhtiö toi venäläistä öljyä pakotelistalla olevilla laivoilla

Intialaisen teräsmiljardööri Lakshmi Mittalin osittain omistama yhtiö on ostanut pakotelistalla olevilla aluksilla kuljetettavaa venäläistä öljyä, uutisoi Financial Times perustuen satelliittikuvien, laivaustietojen ja tullitietojen analyysiin.

Intian Punjabissa sijaitseva öljynjalostamo Guru Gobind Singh Refinery, jonka omistaa osittain Isossa-Britanniassa pitkään asuneen miljardöörin Mittal Energy -yhtiö, on vastaanottanut tänä vuonna ainakin neljä raakaöljytoimitusta, joiden arvo on lähes 280 miljoonaa dollaria (noin 240 miljoonaa euroa). Toimitukset on tehty lähes kokonaan Venäjältä pakotelistalla olevilla aluksilla.

Öljy kuljetettiin Yhdysvaltojen mustalle listalle merkitsemillä aluksilla heinä-syyskuussa Murmanskin satamasta Omaninlahdelle. Matkan viimeinen osuus Intiaan tehtiin Samadha-tankkerilla, joka ei ole Yhdysvaltojen pakotelistalla, mutta EU on asettanut sen mustalle listalle.

FT:n mukaan kaikki toimituksiin osallistuneet alukset pyrkivät peittämään jälkiään useilla harhaanjohtavilla toimilla: joko sammuttamalla transponderinsa tai käyttämällä niitä väärien sijaintitietojen lähettämiseen. Transponderi on laitteisto, joka lähettää tai vastaanottaa signaaleja.

Lehden mukaan tiedossa ei ole, kuka järjesti öljyn kuljetuksen pakotteiden kohteena olevilla säiliöaluksilla. Lisäksi hämärän peitossa on, oliko jalostamon omistava HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL) tietoinen alusten käytöstä.

HMEL on yhteisyritys, josta 49 prosenttia omistaa Mittal-konserni ja toiset 49 prosenttia intialainen valtionyhtiö Hindustan Petroleum Corporation Limited.

Mittal tunnetaan parhaiten maailman suurimman integroidun teräs- ja kaivoskonsernin ArcelorMittalin toimitusjohtajana.

Intiasta on tullut yksi suurimmista venäläisen raakaöljyn tuojista sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Intia on hyötynyt alennetuista hinnoista länsimaisten ostajien kaikotessa.

Venäjä on vienyt tänä vuonna keskimäärin 5 miljoonaa barrelia päivässä meritse kuljetettua raakaöljyä, ja Intia on ostanut noin kolmanneksen tästä eli noin 1,7 miljoonaa barrelia päivässä, selviää data-analytiikkaryhmä Kplerin tiedoista.

FT:n tunnistamat neljä toimitusta noudattivat samanlaista kaavaa: Samadha-tankkeri kulki toistuvasti Mundran satamaan Gujaratissa Länsi-Intiassa noutaakseen pakotteiden kohteena olleilla venäläisaluksilla tuotua öljyä.

Transponderien välittämien signaalien mukaan Samadha matkusti edestakaisin Omanista, jossa se ankkuroitui ja lastasi. Tauon jälkeen tankkeri lähetti viestin, että se purjehti takaisin Intiaan.

Alus ei kuitenkaan todellisuudessa usein ollut siellä, missä se väitti sijaintitietojensa mukaan olevansa. FT:n analysoimat satelliittikuvat ja niiden vertailu transponderitietoihin osoittavat, että kun Samadha lähti satamasta, se lähetti usein väärennetyn sijainnin. Lisäksi jokaiseen neljään matkaan sisältyi kohtaaminen toisen satelliittikuvissa näkyvän aluksen kanssa, mikä viittaa tavaroiden siirtoon laivasta toiseen.