Miksi Vladimir Putin puhui ideologiasta? ”Tykistö ei voita sotaa Kremlille”

Venäjän presidentti Vladimir Putin kehui Kremlissä pidetyn tilaisuuden yhteydessä maan sotateollisuuden lisääntynyttä tuotantokapasiteettia.

Hän esitti erikoisen väitteen siitä, ettei Ukrainalla olisi ollenkaan omaa teollista perustaa tai ”omaa ideologiaa”.

King’s College London -yliopiston professori ja Venäjä-asiantuntija Sam Greene pitää viittausta ideologiaan merkillepantavana. Hän kehottaa sivuuttamaan mahtailevat lausunnot asetuotannosta, sillä Venäjän laaja asetuotanto oli jo ennalta tiedossa.

– Mutta miksi heittää mukaan puheet ideologiasta? Koska ideologia voittaa sodan Putinille kotiyleisön edessä eikä tykistö. Putin kehottaa Venäjän asevoimia uskomaan siihen, että tämä sota on sotimisen arvoinen, Sam Greene kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Professorin mukaan presidentin tavoitteena on välittää samaa viestiä Venäjän eliitille ja muulle yhteiskunnalle. Sotatoimet vaativat rahallisia ja inhimillisiä uhrauksia.

Vladimir Putin ei ole ilmaissut tähän mennessä selkeää ideologiaa omalle hallinnolleen tai Ukrainan sodalle. Asia on pidetty Sam Greenen mukaan tarkoituksella epäselvänä.

– Hän ei välitä siitä, mihin ihmiset uskovat. Kunhan he olettavat kaikkien muiden uskovan siihen, mitä Putin heille tarjoaa. Näytöksen ylläpito on keskeistä, Greene sanoo.

Ideologiasta puhuminen tuo monille venäläisille mieleen Neuvostoliiton ajat. Kaikki eivät uskoneet kommunismiin – mutta kaikki uskoivat, että oli tärkeää näyttää uskovan siihen.

Professorin mukaan asialla on merkitystä, sillä Kremlin tie voittoon Ukrainassa ei kulje taistelukentän kautta.

– Se on kiinni siitä, että Kiova ja länsi antavat periksi ennen Venäjää. Sanomalla että ”meillä on ideologia, heillä ei” Putin tarkoittaa ”olemme sitoutuneita, he eivät”, Sam Greene sanoo.

– On syytä pysähtyä hetkeksi hämmästelemään sitä, kuinka helposti Putin voi väittää, ettei Ukrainalla ole ideologiaa. Ja samanaikaisesti hän kutsuu heitä natseiksi, Greene huomauttaa.

PS: Can we pause for a second to marvel at how easily Putin can claim that Ukraine has no ideology while at the same time calling them Nazis?

— Sam Greene (@samagreene) December 10, 2023