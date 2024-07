Miksi Venäjän droonit lentävät nyt Valko-Venäjälle? Kuusi mahdollista syytä

Riippumaton seurantaryhmä Belaruski Gajun (Belarusian Hajun project) on raportoinut vähintään neljän venäläisen droonin lentämisestä Valko-Venäjällä 11.–16. heinäkuuta 2024. Yksi niistä lensi Valko-Venäjän kautta Ukrainaan, mutta kolme tuli maan ilmatilaan Ukrainan kautta. Yksi drooneista räjähti Etelä-Valko-Venäjällä 120 kilometrin päässä Ukrainan rajasta noin 55 kilometriä Bobruiskista etelään.

Venäläisten droonien lentämiselle Valko-Venäjän ilmatilaan on löydetty ainakin kuusi mahdollista syytä.

Ukrainalainen sotilasasiantuntija Pavlo Narozhny nimeää yhdeksi syyksi tiedustelun. Shahed-drooniin mahtuu 50 kilogramman kuorma eli se pystyy kantamaan tiedustelulaitteita, joilla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi Ukrainan ilmapuolustuksesta. Sillä on saatettu esimerkiksi testata, miten kauas Ukrainan ilmatorjunnan tutkat pystyvät näkemään Valko-Venäjän puolelle eri lentokorkeuksilla.

Narozhny ei myöskään sulje pois mahdollisuutta, jossa Venäjä yrittää provosoida Valko-Venäjän mukaan sotaan. Jos venäläinen drooni aiheuttaisi vahinkoa Valko-Venäjällä, tapaus esitettäisiin kansalle Ukrainan droonin iskuna.

Yhdeksi mahdolliseksi syyksi Narozhny tarjoaa Ukrainan elektronisen sodankäynnin järjestelmiä, jotka ovat häirinneet droonin GPS-signaalia tai syöttäneet sille vääriä koordinaatteja, jolloin se on lentänyt väärään suuntaan. Ukrainalaisen Strategy XXI Centre for Global Studies -ajatushautomon turvallisuusohjelmien päällikkö Pavel Likaichuk nimeää saman syyn.

Lisäksi Likaichuk uskoo, että syy voi olla myös droonien huonossa teknisessä laadussa, koska viime aikoina niitä on valmistettu kovalla kiireellä suuren kulutuksen takia. Joissakin Venäjän droonihyökkäyksissä ukrainalaissotilaat ovat tuhonneet lähes 200 Shahedia ja muuta droonia. Hänen mukaansa Israelin tiedustelu on ilmoittanut, että Iranin droonitehtaalla oli tulipalo, minkä vuoksi Venäjällä on ollut pulaa Shahedeista ja omaa tuotantoa on pitänyt kiihdyttää.

Ukrainan Military and Strategic Research Centren johtajan ja sotilasasiantuntijan Alexander Musienkon mukaan yksi syy voi olla venäläisten kehityskokeilut. Vähentääkseen Shahedien haavoittuvuutta venäläiset yrittävät koko ajan muuttaa jotain, kuten lentokorkeutta, nopeutta, runkoa ja navigointijärjestelmää.

Hän ei usko, että droonien lennot Valko-Venäjälle ovat vahinkoja, vaan Venäjän puoli kokeilee uusia reittejä välttääkseen droonien alasampumista. Hän huomauttaa, että ainakin yksi drooneista palasi takaisin Ukrainan puolelle lennettyään jonkin aikaa Valko-Venäjällä. Musienkon mielestä tämä kertoo tarkoituksellisuudesta.