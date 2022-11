”Miksihän vain Ukraina panee hanttiin?” Vapaaehtoiset kuvailevat sotaa

Ruotsalaiset Viktor Forsmark ja Lucas Collard lähtivät elokuussa vapaaehtoisiksi Ukrainan asevoimiin. Molemmat ovat paraikaa jälleen kotimaassaan, keräämässä rahaa ja tukea Ukrainan puolustustaistelussa. Molemmat ovat myös lähiaikoina palaamassa rintamalle.

Kaksikko perustelee päätöstään lähteä Ukrainaan Svenska Dagbladetin haastattelussa.

– Ei ole oikeudenmukaista, että minä istun kotona turvallisessa Ruotsissa ja he joutuvat taistelemaan. Miksi heidän pitää kuolla omalla takapihallaan? Senkö takia, että me olisimme täällä kuin herran kukkarossa? Missä on oikeudenmukaisuus, Collard kysyy.

Forsmark on samoilla linjoilla.

– Jos tämä on laajempi sota länttä vastaan, niin kuin minä uskon, miksi vain Ukraina panee hanttiin?

– Luokan pienin poika asettuu kiusaajaa vastaan. Se ei ole missään nimessä hyväksyttävää, Forsmark sanoo.

Molemmat miehet kuuluvat ruotsalaisista vapaaehtoisista koostuvaan 312. vapaaehtoiskomppaniaan, joka taistelee osana Ukrainan armeijaa. Forsmark on tehnyt uraa Ruotsin puolustusvoimissa ja osallistunut aikaisempiin kansainvälisiin operaatioihin, mutta Collard ei ole suorittanut asepalvelusta.

– Se mikä sai minut vakuuttuneeksi siitä, että minun on kannettava korteni kekoon oli video, jossa näin miehistönkuljetusvaunun ajavan kiovalaisen pelistudion ohitse. Olin työskennellyt siellä 2018. Kyse oli sattumasta. Mutta silloin kaikki alkoi tuntua todelliselta, e-urheilua harrastava Collard kertoo.

Puolustusvoimissa työskennelleelle Forsmarkille Venäjän hyökkäys ei tullut yllätyksenä.

Hän kuvailee Venäjän ja lännen olevan jo sodassa keskenään, ”suuri yleisö vaan ei tiedä sitä”. Sota ei rajoitu Ukrainaan, vaan myös länteen kohdistuvat hybridioperaatiot ovat osa laajempaa kamppailua, Forsmark arvioi.

Sekä Forsmark että Collard yrittävät kerätä tukea ja varusteita vapaaehtoiskomppanialleen. Forsmark aikoo ajaa muun muassa talvivaatteilla, ensiaputarvikkeilla ja kaasunaamareilla täyteenlastatun Mitsubishin Ukrainaan. Haastattelu annetaan vain siitä syytä, että komppania tarvitsee tukea, Forsmark painottaa.

Lucas Collard palaa joulukuussa jälleen Ukrainaan, todennäköisesti kolmeksi kuukaudeksi.

– Fyysinen vaara on huolenaiheistani pienin. Jos minuun osuu, sitten se on vain niin. En oikein pysty kuvittelemaan kuolemanpelkoa, hän sanoo.