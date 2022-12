”Miksi ruokaturva halutaan maksattaa viljelijöiden selkänahasta?”

Kansanedustajat kävivät eduskunnassa debattia, kun esillä oli opposition välikysymys maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen sanoi kokevansa ”jopa ehkä hivenen loukkaavana” väitteen, että hallitus ei olisi tehnyt mitään.

Kurviselle vastanneen kristillisdemokraattien Peter Östmanin mukaan Kurvinen käytti itse ”syyllistä ja syytä -taktiikkaa — se on paras puolustus”.

– Minä sanoisin, että jos me puhumme loukkaavasti toisiamme kohtaan tässä salissa, se ei ole isoin ongelma, sillä sen me pystymme selvittämään kahvilan puolella. Mutta se, jos jokin, on loukkaavaa, kun kaikkien niiden maanviljelijöiden, jotka taistelevat syvässä tuskassa ja hädässä, puhetta ei kuulla, heidän viestejään ei kuunnella, Peter Östman totesi.

Hallituspuolue vasemmistoliiton Jari Myllykoski kysyi ministeri Antti Kurviselta.

– Ymmärsinkö oikein, että kerroitte juuri, että ruokaosaston ilmoittamat maksatusaikataulumuutokset olivatkin vain aikaista aprillipilaa?, Myllykoski tiedusteli.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen arvosteli viljelijöiden höykyttämistä.

– Se ei ole meidän mielestä oikea tapa laittaa jyviä ja akanoita erilleen, että kuka yllättäen kestää tämän lannoitteiden energian ja korkojen nousun kriisin. Se helposti iskee pahimmin niihin, jotka ovat juuri investoineet, kasvattaneet tuottavuutta, tehokkuutta. Heitä ei saa kaataa, Kai Mykkänen totesi.

– Hyvä, että tästä ollaan yksimielisiä. Tämän takia me vaihtoehtobudjetissamme, jossa elimme niukan markan politiikkaa, ohjasimme tähän nopean panoksen. Kurvinen tuntuu kannattavan sitä, että energiapalautus tuplataan maataloudelle, mutta ei hän sitä saa aikaiseksi. Se pitäisi vuodenvaihteessa saada aikaiseksi.

Keskustan ryhmäjohtaja Eeva Kallin mukaan maatalouden tilanne on sanalla sanoen vakava.

– Taustallahan on sekä pitkään jatkunut heikko kannattavuuskehitys, eli epäterve markkina, että sodan aiheuttama kustannuskriisi.

– Kannattavuuskriisi ratkeaa vain sillä, että markkinat saadaan toimimaan reilummin. Se on kaikkein tärkeintä. Viljelijöiden pitää kerta kaikkiaan saada oikeudenmukainen korvaus työstään, mutta kyllä näissä poikkeuksellisissa oloissa on ollut perusteltua tukea kotimaista ruuantuotantoa myös erillisellä huoltovarmuuspaketilla, Eeva Kalli sanoi.

– Olisi myös hyvä saada ruokaketjuun lisää euroja markkinoilta sekä toimivammat elintarvikemarkkinat ja totta kai myös suunnitelma varautua ilmaston lämpenemisen tuomaan sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen, vihreiden Jenni Pitko toivoi.

Kokoomuksen Janne Sankeloa ihmetytti ”miksi punavihreä hallitus haluaa maksattaa Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden viljelijöiden selkänahasta? Korjauksiin olisi ollut monta vuotta aikaa”.

SDP:n Seppo Eskelinen sanoi, että ”on selvää, että kestävä ratkaisu maatalouden ahdinkoon löytyy kestävistä ja aidoista markkinoista, ei tukipolitiikasta. Nykytasolla oleva tukijärjestelmä tarvitaan rinnalle”.