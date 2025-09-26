Miksi moni pitää tennispalloa auton vetokoukussa?

Liikenteessä olet joskus saattanut kiinnittää huomiota siihen, että jotkut autoilijat ovat asettaneet tennispallon auton vetokoukkunsa päähän. Päällisin puolin toimenpide voi vaikuttaa huvittavalta, mutta Jalopnik-sivuston mukaan taustalta löytyy useampi järkeenkäypä syy.
Ensinnäkin leikatun tennispallon asettaminen vetokoukun päähän voi auttaa pitämään vetokoukun paikallaan ja puhtaana, sillä samalla se suojaa vetokoukkua esimerkiksi sateelta. Tennispallo auttaa pitämään myös mahdollisen vetokoukun voiteluaineen paikallaan. Ainetta käytetään esimerkiksi ruostumisen ehkäisemiseksi.
Toinen tennispallon hyöty liittyy sen kumiseen ominaisuuteen. Pallon kumikerros pehmentää iskuja, jos auton takana ollessaan vahingossa sattuu kolauttamaan jalkansa vetokoukkuun.
Yksi tennispalloon liittyvä etu on myös sen näkyvyys. Auton vetokoukku näkyy liikenteessä paremmin muille tienkäyttäjille, jos sen päässä on vihreän värinen pallo. Jalopnikin mukaan tästä voi olla apua esimerkiksi parkkipaikalla peruuttaessa, jolloin ei epähuomiossa tulisi törmänneeksi toisen auton vetokoukkuun.
