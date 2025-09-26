Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tennispallosta voi olla hyötyä myös autoillessa. PIXABAY

Miksi moni pitää tennispalloa auton vetokoukussa?

  • Julkaistu 26.09.2025 | 14:21
  • Päivitetty 26.09.2025 | 14:21
  • Autoilu, Autot, Liikenne
Erikoiselta vaikuttavalle ilmiölle löytyy useampi järkevä syy.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Liikenteessä olet joskus saattanut kiinnittää huomiota siihen, että jotkut autoilijat ovat asettaneet tennispallon auton vetokoukkunsa päähän. Päällisin puolin toimenpide voi vaikuttaa huvittavalta, mutta Jalopnik-sivuston mukaan taustalta löytyy useampi järkeenkäypä syy.

Ensinnäkin leikatun tennispallon asettaminen vetokoukun päähän voi auttaa pitämään vetokoukun paikallaan ja puhtaana, sillä samalla se suojaa vetokoukkua esimerkiksi sateelta. Tennispallo auttaa pitämään myös mahdollisen vetokoukun voiteluaineen paikallaan. Ainetta käytetään esimerkiksi ruostumisen ehkäisemiseksi.

Toinen tennispallon hyöty liittyy sen kumiseen ominaisuuteen. Pallon kumikerros pehmentää iskuja, jos auton takana ollessaan vahingossa sattuu kolauttamaan jalkansa vetokoukkuun.

Yksi tennispalloon liittyvä etu on myös sen näkyvyys. Auton vetokoukku näkyy liikenteessä paremmin muille tienkäyttäjille, jos sen päässä on vihreän värinen pallo. Jalopnikin mukaan tästä voi olla apua esimerkiksi parkkipaikalla peruuttaessa, jolloin ei epähuomiossa tulisi törmänneeksi toisen auton vetokoukkuun.

Suomessa aiheesta kertoi ensin Tekniikan Maailma.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)