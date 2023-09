Miksi Kremlin vaikutusoperaatiot ovat uskomattoman kömpelöitä?

Johns Hopkinsin yliopiston professori, historioitsija Sergei Radtshenko kuvailee Venäjän viimeaikaisia vaikutusoperaatioita ”säälittäviksi”.

Hän viittaa professori Eugene Finkelin arvioon, jonka mukaan Kreml olisi saanut oman viestinsä huomattavasti vahvemmin läpi länsimaissa, jos se olisi toiminut strategisesti ja pitkäjänteisesti.

– Tämä on hyvin totta. Venäläiset ”vaikutusoperaatiot” ovat olleet niin uskomattoman kömpelöitä, etäpäteviä ja itseään vastaan kääntyviä, että ne ovat lähinnä alleviivanneet Kremlin tyhmyyttä ja lyhytnäköisyyttä, Sergei Radtshenko kirjoittaa X:ssä.

– Ne ovat säälittäviä ja ovat aina olleet sellaisia, professori jatkaa.

Pulitzer-finalistina ollut kirjailija Nick Bunker muistuttaa keskustelussa, että Brexitiä eli Britannian EU-eroa koskevassa kansanäänestyksessä Venäjän rooli saattoi silti olla merkittävä.

Sergei Radtshenko nostaa esiin Puolan ulkopoliittisen tutkimuslaitoksen PISM:n tutkimusjohtaja Daniel Szeligowskin julkaisun. Hän huomauttaa, että viime aikoina on julkaistu suuri määrä artikkeleita ja mielipidekirjoituksia, joissa on kannatettu neuvotteluiden avaamista Venäjän kanssa. Ukrainan kannalta tämä voisi tarkoittaa alueluovutuksia.

Szeligowski näkee vaikutushankkeen kertovan Venäjän asevoimien vaikeasta rintamatilanteesta. Ukrainan joukkojen kerrotaan edenneen viime aikoina eteläisellä rintamalla.

– Äkillinen tulva neuvotteluita kannattavia artikkeleita tarkoittaa sitä, että Venäjän viranomaiset ovat tietoisia vaikeasta tilanteesta rintamalla. He pyrkivät jäädyttämään konfliktin turvatakseen valloittamansa alueet. On aika vahvistaa tukea Ukrainalle, Szeligowski toteaa.

That's very true. The Russian "influence" operations have been so incredibly clumsy, inept and self-defeating that more than anything they underline the Kremlin's stupidity and shortsightedness. They are pathetic and always have been. https://t.co/iSZKYnRj5u

The articles are also being written by people who have badly predicted how this war would go. “I got everything wrong thus far; here’s what to do now” is what their argument amounts to. It’s a mug’s marketplace.

— Michael Weiss (@michaeldweiss) August 31, 2023