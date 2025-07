Miksei Ukraina tuhoa Moskovan ”kuoleman tehdasta”? Evp-upseerilta karu vastaus

Vaikka Ukraina onkin tehnyt sodan edetessä yhä tuhoisampia lennokki-iskuja Venäjälle, puuttuu siltä tunnetun ukrainalaisupseerin mukaan silti kyky iskeä tehokkaasti suojattuihin ja suuriin kohteisiin etenkin syvällä vihollisen alueella.

Tatarigami-nimimerkillä sotaa kommentoiva entinen Ukrainan asevoimien upseeri ja Frontelligence Insight -analyysiyhtiön perustaja kommentoi X:n ketjussaan Venäjän suurta Shahed-lennokkien tehdasta koskevaa keskustelua.

Jelabugan alueella sijaitsevaa jättimäistä laitosta on esitelty Moskovan propagandassa. Maailman suurimmaksi väitetyssä droonitehtaassa kerrotaan valmistuneen tämän vuoden aikana jo noin 18 000 Venäjällä Geran 2 -nimellä tunnettua lennokkia. Verkkouutiset kertoo ”kuoleman tehtaasta” lisää tässä jutussa.

Ukrainalaisupseeri vastaa julkisuudessa esitettyihin kysymyksiin siitä, miksei Ukraina yksinkertaisesti iske laitokseen tai edes lennokkien laukaisupaikoille sen sijaan, että lennokit jäävät ilmatorjunnan tuhottavaksi.

Hän muistuttaa tehdasalueen olevan kokonaisuudessaan noin 16 hehtaarin kokoinen ja sijaitsevan yli 1 200 kilometrin päässä Ukrainan alueelta.

– Minkä tahansa näin pitkälle yltävän lennokin on kyettävä kuljettamaan merkittävä määrä polttoainetta, mikä puolestaan rajoittaa sen hyötykuormaa. Lyhyesti sanottuna lennokit, jotka voivat lentää noin kauas eivät tavallisesti pysty kuljettamaan sellaista määrää räjähteitä, joilla voidaan aiheuttaa vakavaa tai pysyvää vahinkoa näin suurelle laitokselle, hän kirjoittaa.

Evp-upseerin mukaan tällaiset kohteet tuhottaisiin ihanteellisesti ilmapommituksella tai useilla tuotannon kriittisiin kohtiin kohdistetuilla ohjusiskuilla.

– Ukrainalta puuttuu tällä hetkellä kyky suorittaa tällaisia operaatioita. Tämä saattaa kuitenkin muuttua sen ohjuskykyjen kehittyessä.

Asiantuntijan mukaan jonkinlainen sabotaasioperaatio tai Venäjän strategisten pommikoneiden kentille kohdistuneen Hämähäkinverkko-lennokkihyökkäyksen kaltainen hanke voisi olla teoriassa mahdollinen. Hän ei kuitenkaan usko sellaisten riittävän tuotannon aitoon pysäyttämiseen Jelabugassa.

– Lausahdus ”tapa jousiampuja eikä nuolta” voi kuulostaa vetoavalta, kun puhutaan pommikoneista, mutta se ei toimi niin hyvin tuotantolaitoksen kohdalla.

Venäjä on hajauttanut tuotannon lisäksi myös laukaisupaikkoja. Alkeelliset rakennelmat koostuvat usein vain sorateistä, jotka ovat riittävän pitkiä lennokin laukaisemiseen.

Lennokkien varastotkaan eivät ole asiantuntijan mielestä kovinkaan houkuttelevia kohteita. Onnistuneetkin iskut laukaisupaikkojen lähelle tuhoaisivat vain osan yhden päivän laukaisuihin varatuista lennokeista.

– Tehtävä ei ole mahdoton ja Ukraina voi vielä keksiä tavan tuhota laitoksen. Tämän vaikeutta kuitenkin usein aliarvioidaan. Näin tekevät erityisesti he, jotka uskovat, että yksi onnistunut isku riittäisi ”hoitamaan tämän”. Todellisuus on valitettavasti paljon monimutkaisempaa.

Entinen upseeri vastaa myös kysymykseen siitä, kuinka monta amerikkalaisvalmisteista Tomahawk-risteilyohjusta isku Jelabugan tehtaalle hänen arvionsa mukaan vaatisi.

Hän laskee, että tehdasalueen laitosten tuhoaminen nielisi ainakin 20-25 ohjusta. Määrä pitäisi kuitenkin kolminkertaistaa etäisyyden ja ilmatorjunnan vuoksi.

– Isku tulisi myös koordinoida lennokkien ja hämäysmaalien kanssa, jotta vihollisen ilmapuolustus saataisiin ylikuormitettua. Ukraina tarvitsisi siis paljon [ohjuksia] tällaiseen skenaarioon. Mutta se on tehtävissä.

In light of recent photos and videos drawing public attention to Shahed drone production, a common question has emerged: Why can’t Ukraine simply strike the facility? Hit the archer, not the arrow! The answer, however, is more complicated than it seems. Here are a few key points:

