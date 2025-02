”Miksei Suomi voi tehdä yritysverolle kuten Irlanti?”

Yhteisöveron alentamista on hiljan esitetty sekä EK:sta että Keskuskauppakamarista. EK laskisi veron 20 prosentista 15:een. Keskuskauppakamarin mukaan yhteisöverokanta voisi olla 18 prosenttia.

Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso on jakanut kuvion yhteisöverotuoton kehityksestä.

– Less is more. Yhteisöverotuotto on kasvanut tuntuvasti, vaikka veroa laskettiin 2010-luvun alussa 24,5 -> 20 %. Miksei tehdä sama temppu uudelleen laskemalla veroa 15 %:iin? Laakso sanoo X:ssä.

Kansanedustaja Atte Kalevan (kok.) mukaan yhteisöveron alennus voisi houkutella yritysten pääkonttoreita Suomeen.

– Tämä on hyvä kysymys. Miksei Suomi voisi houkutella todella isojen yritysten pääkonttoreita laskemalla ihan kunnolla yhteisöveroa? Kuten Irlanti on tehnyt, Kaleva kommentoi Laakson päivitykseen.

Verkkouutiset kertoi syyskuussa Irlannin hämmentävästä ongelmasta: valtiolle kertyy liikaa rahaa ja päättäjät pähkäilevät mitä tehdä sillä. Irlannin valtiontalous on 8,6 miljardia euroa ylijäämäinen ja suurin syy siihen on Irlannin kotipaikakseen valinneiden kansainvälisten yritysten maksamissa veroissa.

Irlannin yritysverokanta on 12,5 prosenttia. Maa salli myös pitkään yritysten kannalta suotuisia verojärjestelyjä.

– Irlannissa yhteisöveron kertymä lähes 25 mrd euroa, kun Suomi vajaassa 8 mrd eurossa. Irlanti kerää rahaa isoilta globaaleilta jäteiltä, jotka valinneet maan verotukselliseksi kotimaaksi, työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto totesi tuolloin.