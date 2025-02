Miksei aina voi syödä sitä mitä haluaa?

”Pitää syödä terveellisesti”, Vennille toistellaan kotona. Mitä se edes tarkoittaa? Anni Pyykön kirjoittamassa ja Eveliina Netin kuvittamassa Venni ja Lyly – Ruokatutkijat -lastenkirjassa etsitään vastausta lapsia askarruttavaan kysymykseen.

Kirjassa Venni ja pehmolelumäyrä Lyly heittäytyvät tutkimaan, mitä ruoka sisältää ja mitä kaikkea se meille tekee. Nopeasti ruokatutkijoille selviää, että ruoasta saa ainakin energiaa ja kehon rakennusaineita.

Lyly opettaa Vennille, että ihmiskeho koostuu biljoonista soluista, jotka tarvitsevat ravintoaineita, eli ruokaa. Joissain ruoka-aineissa on todella paljon solujen kaipaamia hyödyllisiä ravintoaineita, joissain toisissa vähän vähemmän.

Venniä huolettaa, tarvitsevatko solut herkkuja lainkaan, mutta tutkimusten edetessä käy onneksi ilmi, että myös herkuilla on paikkansa. Pikkuhiljaa kaveruksille valkenee, että ravintoaineiden lisäksi ruokaan liittyy paljon kaikkea muutakin, joka on meille hyväksi, kuten yhteistä puuhailua ja nautiskelua.

Kirja tarjoaa paljon tietoa ruoka-aineista – uusia oivalluksia lapsille ja hyvää kertausta aikuisille. Kirjan loppuosassa on myös helppoja välipalareseptejä sekä vinkkejä aikuisille koko perheen hyvään syömiseen.

Teos on samaa sarjaa vuonna 2024 julkaistun Venni ja Lyly – Ruokasankarit -kirjan kanssa, joka sai kunniamaininnan Vuoden kotimainen keittokirja -kisassa.

Anni Pyykkö on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee ruuantuotannon parissa. Kahden lapsen äidillä on myös kieltenopettajan pätevyys. Eveliina Netti on kuvittaja, kuosisuunnittelija ja kahden lapsen äiti.