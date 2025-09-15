Mikroyrityksillä mahdollisuus kymmeniin tuhansiin työpaikkoihin

Suomen ensimmäinen Mikroyritysbarometri kertoo, että liki puolet mikroyrityksistä pyrkii kasvuun, mutta erityisesti naisyrittäjät ja yksinyrittäjät suhtautuvat tulevaisuuteen pessimistisesti ja odottavat tilanteensa heikkenevän.

Voimakkaimmin kasvuhakuisia ovat nuoret 2-4 hengen mikroyritykset, innokkaimpia palkkaamaan ovat 5–9 hengen mikroyritykset.

Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn ja Iro Researchin toteuttama barometri kertoo, että rakenteelliset esteet, rahoituksen vaikea saatavuus, hallinnollinen taakka sekä heikko eläke- ja sosiaaliturva pitävät mikroyritysten potentiaalin lukittuna.

Kasvuhalu yllättävän vahvaa

Suhdannenäkymät ovat edelleen heikkoja. Mikroyrityksistä 18 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 30 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Silti 47 prosenttia mikroyrityksistä tavoittelee kasvua ja 11 prosenttia suunnittelee palkkaamista 12 kuukauden sisällä.

Koska Suomessa on yli 400 000 mikroyritystä, joista vähintään 300 000 aktiivista, potentiaali on valtava eli jopa kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Liisa Hanénin mukaan mikroyrittäjät voivat olla Suomen kasvun ja työllistämisen moottori, mutta rahoituksen huono saatavuus, vaikea byrokratia, kohtuuttomat kustannusriskit sekä yrittäjän oma heikko eläke- ja sosiaaliturva tukahduttavat potentiaalia.

– Erityisen huolestuttavaa on, että naisyrittäjät uskovat tulevaisuuteen ja kasvuun miehiä selvästi vähemmän sekä kokevat taloustilanteensa paljon epävarmemmaksi, hän sanoo.

Rahoituksen pullonkaulat näkyvät arjessa, sillä 43 prosenttia ulkopuolista rahoitusta käyttäneistä mikroyrittäjistä kertoo turvautuvansa henkilökohtaisiin luottokortteihin. Pankkilainat jäävät kauas taakse.

– On kestämätöntä, että etenkin yksinyrittäjät pyörittävät yrityksiään ja koittavat kasvaa luottokortin varassa. Kohtuullisia mikrolainoja on saatava myös pienimmille yrityksille, toteaa Hanén.

Ensimmäinen laatuaan

Mikroyritysbarometri on ensimmäinen Suomessa toteutettu laaja ja säännöllinen kysely, joka kokoaa kattavasti tietoa mikroyrittäjien tilanteesta.

Kasvun johtamisen professori ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos sanoo, että nyt ensimmäistä kertaa julkaistava mikrobarometri avaa uudella tavalla osa-aika-, kevyt- ja yksinyrittäjien sekä tätä suurempien mikroyritysten näkökulmaa esimerkiksi suhdanteisiin, kasvuun ja uusiutumiseen, kansainvälistymiseen, rahoitukseen ja investointeihin, hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä sosiaaliturvaan.

Mikroyrittäjyyden tutkimusjohtaja Martti Saarela Oulun yliopistosta toteaa, että barometri tukee osaltaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa mikroyrityksiä koskevissa asioissa.

– Toivon, että se löytää tiensä päättäjien, yritysrajapinnan toimijoiden ja yrittäjien luettavaksi.