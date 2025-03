Suuri tulipatsas – öljylaitos liekeissä Venäjällä

Ural-vuoriston länsipuolella sijaitsevassa Ufan kaupungissa kuultiin yön aikana useita räjähdyksiä.

Venäläisten Telegram-kanavien mukaan tunnistamattomat droonit olivat iskeneet paikalliselle öljynjalostamolle sytyttäen laajan tulipalon.

RBC-median mukaan räjähdykset alkoivat aamuyöllä puoli kahden jälkeen. Niiden painoaalto laukaisi monia autohälyttimiä. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin useita videoita öljylaitoksessa syttyneestä tulipalosta.

Bashkortostanin hätätilaministeriö vakuutti, ettei välikohtauksesta aiheutunut vaaraa ympäröiville asuinalueille. Viranomaisten mukaan tulipalo sammutettiin aamupäivään mennessä.

Tuore isku kertoo Ukrainan kyvystä iskeä tarkasti hyvin kaukana sijaitseviin kohteisiin, sillä Ufan öljynjalostamo sijaitsee yli 1 300 kilometriä etulinjasta. Viime kuukausien suuri osa Venäjän merkittävimmistä öljynjalostamoista on kärsinyt vaurioita drooni-iskuissa.

Ukrainian attack drones successfully conducted one of the deepest strikes of the war tonight, hitting Russia’s Ufa Oil Refinery, over 1300 km behind the frontline.

The Russian refinery is burning. pic.twitter.com/dKF9EjINLR

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2025