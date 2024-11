Mika Salminen Ylelle: Euroopan on otettava itseään niskasta kiinni

Euroopan on jatkossa otettava suurempaa roolia kansainvälisessä terveysyhteistyössä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Mika Salminen sanoo Svenska Ylelle. Tällä hetkellä Yhdysvallat rahoittaa Maailman terveysjärjestön toimintaa myös Euroopassa, mutta rahoituksen jatko on epävarmuuden peitossa järjestöstä jo kerran irtautuneen Donald Trumpin noustessa tammikuussa presidentiksi.

– Tämän takia Euroopan on syytä ottaa itseään niskasta kiinni ja itse panostettava näihin asioihin. On itse asiassa hieman noloa että Yhdysvallat vielä tukee Eurooppaa näissä terveyskysymyksissä, Salminen sanoo.

Keskustelua on herättänyt myös Trumpin torstainen päätös nimittää kiistelty Robert F. Kennedy Jr. Yhdysvaltojen terveysministeriksi. Rokotevastaiseksi kuvaillun Kennedyn nimitys tarvitsee vielä senaatin hyväksynnän, ja salaliittoteorioita viljelevällä ex-demokraatilla on arveltu olevan epäilijöitä myös Trumpin oman republikaanipuolueen riveissä.

THL:n Salminen ei kuitenkaan olisi Suomen osalta huolissaan rokotteita vastustavan Kennedyn mahdollisesta noususta Yhdysvaltojen hallitukseen.

– Jos Yhdysvaltojen kaltainen suuri maa alkaa virallisella tasolla suhtautua epäilevästi rokotteisiin ja sikäläisellä ministerillä on sellaisia taipumuksia, niin luonnollisesti on riski että sillä on vaikutusta myös Suomessa. Mutta nyt kyse on vain yhdestä nelivuotisesta hallinnosta. Täydellistä maailmanlaajuista suunnanmuutosta tuskin tapahtuu niin lyhyessä ajassa.