Mika Kari: Venäjän hybridivaikuttamiseen vastataan ennakoimalla ja laajalla yhteistyöllä

Kansanedustaja, puolustus- ja tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen Mika Kari (sd.) huomauttaa, että Venäjä teki samanlaisen operaation Suomen itärajalla myös talvella 2015–16.

– Nyt nähdyt tapahtumat Suomen itärajalla eivät suoraan ole seurausta Suomen Nato-jäsenyydestä, pikemminkin tämänkaltaiset tapahtumat ovat syy sille, miksi Suomi on Naton jäseneksi hakenut. Nyt nähdyt tapahtumat eivät ole voineet tulla kenellekään yllätyksenä, kun samanlaisia on nähty aiemminkin ja niihin on myös lainsäädännöllä jo vuosi sitten varauduttu, Kari avaa.

Hän perää hallitukselta ja eduskunnalta yhteistyötä, sillä Suomen turvallisuus on aina yhteinen asia ja sen varmistamiseksi on tehtävä kaikki voitava.

– Hallituksen tulee nyt varautua tilanteen mahdolliseen heikkenemiseen. Vastaavien ministereiden on ennakoitava erityyppisiä uhkia ja ennalta varmistaa myös Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa vakaus Suomen itärajalla, joka on myös EU:n ja Nato-maiden ulkoraja, Kari varoittaa.

– Niin Suomelle kuin Venäjällekin maarajojemme yleinen vakaus on ollut vuosikymmenien ajan toivottu asiaintila ja jotta näin olisi jatkossakin, tulee tähän pääsemiseksi tehdä kaikki voitava käytössä olevin keinoin, Kari painottaa.

Hallituksen ja eduskunnan yhteisiäkin toimia tarvitaan. Mika Kari on huolissaan Rajavartiolaitosta uhkaavasta yli 25 miljoonan euron rahoitusvajeesta vuoteen 2027 mennessä, mikäli hallitus ei korjaa julkisen talouden suunnitelmaansa.

– On selvää, että Rajavartiolaitos on toiminut esimerkillisen hyvin nyt käynnissä olevassa tilanteessa. Meidän tulee antaa rajavartiolaitokselle täysi tuki ja varmistaa sen toimintaedellytykset riittävän rahoituksen muodossa myös tulevaisuudessa. Esitän, että hallitus korjaa tilanteen ja myöntää Rajavartiolaitokselle sen tarvitsemat resurssit ensi tilassa, Kari sanoo.

Hän muistuttaa, että vastaava rahoitusvaje uhkasi viime hallituskaudella myös poliisia, mutta silloinen Marinin hallitus oli valmis korjaaman ongelman sen tultua esiin. Mika Kari kaipaa eduskunnassa yhteishenkeä tilanteesta käytävään keskusteluun.

– Rajojemme turvallisuus on yhteinen asiamme, eikä siitä pidä käydä kilpaa hallituksen ja opposition välillä, Kari muistuttaa.