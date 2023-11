Mikä ihme Vladimir Putinin poskia vaivaa?

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin ulkonäön muutosten seuraamisesta on tullut oma kremnologian alalajinsa. Putinin liikkumisesta ja ulkomuodosta on pyritty tulkitsemaan todisteita huhuille presidentin väitetyistä vakavista sairauksista.

Huomio on viime aikoina kiinnittynyt Venäjän johtajan outoihin käsiliikkeisiin ja kasvoihin. Putinin on huomattu puristavan usein tiukasti tuolia tai pöytää virallisissa tapaamisissa. Presidentin ulkonäön on taas havaittu vaihtelevan virallisissa kuvissa ja videoilla.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut X-palvelussa alta löytyviä videopätkiä Vladimir Putinista.

Vasemmalla näkyvä video on Vladimir Putinin puhetilaisuudesta Moskovassa toissa päivänä pidetyssä tekoälykonferenssissa. Oikealla ja alla näkyvä video on taas marraskuun 8. päivältä. Siinä presidentin kasvot näyttävät olevan selvästi turvoksissa verrattuna tuoreempaan videoon.

– Minun on kysyttävä vielä kertaalleen, mikä Putinin poskia vaivaa, Herastshenko toteaa.

Vastaavia havaintoja on tehty aiemminkin. Itsenäiset venäläismediat ja oppositiohahmot ovat väittäneet vuosien varrella, että kasvojen muutokset saattavat liittyä esimerkiksi steroidien käyttöön tai jopa syöpähoitoihin. Tällaisesta ei ole kuitenkaan koskaan esitetty mitään todisteita.

I need to ask one more time: what is up with Putin's cheeks? https://t.co/4IZycfhdnf pic.twitter.com/kQJtm7LhQ8

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2023