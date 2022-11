Mitä Vladimir Putin tekee käsillään? Videot presidentin käytöksestä leviävät

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi tiistaina Moskovassa Kuuban presidentti Miguel Diaz-Canelin. Johtajien keskustelusta kuvattu video on herättänyt runsaasti huomiota ja kysymyksiä. Videolla (alla) näkyy, kuinka presidentti Putin puristaa vasemmalla kädellään tuolinsa käsinojaa epämukavan näköisessä asennossa. Presidentti myös taputtaa jalallaan hermostuneen oloisesti.

Tässä ei yksittäisenä tapahtumana välttämättä sinänsä olisi mitään kummallista. Vladimir Putin on kuitenkin toiminut samaan tapaan muissakin viime aikojen esiintymisissä.

Kreml julkaisi huhtikuussa materiaalia Putinin ja Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun tapaamisesta. Videolla Putin puristi jälleen silmiinpistävästi pöytää yli 11 minuutin videon ajan (alla). Daily Mailin mukaan Putin puristi pöytää myös eilisessä esiintymisessä.

Huomio on kiinnittynyt Putinin käsiin myös esimerkiksi Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan tapaamisessa. Huhtikuun tapaamisen video löytyy brittilehti Independentin sivuilta tämän linkin takaa. Siinä presidentti odottaa Lukashenkan saapumista kameroiden edessä ja pyörittelee ja ravistelee kättään ja vetää kätensä sitten kiinni rintaansa.

Vladimir Putinin terveydentilasta on käyty runsaasti keskustelua jo vuosikaudet. Presidentin on huhuttu toistuvasti kärsivän erilaisista vakavista sairauksista. Mitään todisteita väitteiden tueksi ei ole tullut. Putinin tiedetään kuitenkin noudattaneen pitkään äärimmäisen tiukkoja koronaviruskäytäntöjä. Putin myös eristäytyi pandemian aikana ja vähensi merkittävästi julkisia esiintymisiään ja tapaamisiaan.

Oli sen syy mikä tahansa, on korona-ajan eristyksen kerrottu kaventaneen presidentin lähipiiriä. Venäläisittäin liberaaleina pidettyjen byrokraattien ja talousvaikuttajien on arvioitu joutuneen ulkokehälle. Nykyisin Kremlin sisäpiirissä suurinta vaikutusvaltaa nauttivat tiettävästi turvallisuuspalvelutaustaiset päättäjät. Tämän uskotaan vaikuttaneen lopulliseen päätökseen hyökätä Ukrainaan helmikuussa.

