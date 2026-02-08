Mika Aaltola Venäjän Yhdysvalloille tarjoamasta taloussopimuksesta: Ukraina näkee osana isompaa peliä

Europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./EPP.) ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa Venäjän Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille tarjoamaan 12 biljoonan dollarin arvoiseen taloussopimukseen.
– Venäjä tietää, että isot summat kiinnostavat Trumpia, Aaltola arvioi julkaisussaan.
Hän huomauttaa kuitenkin, että Ukraina saattaa nähdä asian osana laajempaa kokonaisuutta.
– Ukraina tietää sen, että se on sivujuoni paljoa isompaa peliä, jossa sovitaan USA:n ja Venäjän kumppanuudesta, Aaltola lisää.
Aaltola on jakanut julkaisunsa yhteyteen myös The Kyiv Independentin artikkelin.
Ukrainan tiedustelu onnistui tiettävästi selvittämään taloussopimuksen koon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut asiasta suljetussa tiedotustilaisuudessa.
Hänen mukaansa on mahdollista, että Venäjä ja Yhdysvallat allekirjoittavat kahdenvälisiä sopimuksia, mutta minkäänlaiset sopimukset Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä eivät saa Zelenskyin mukaan vaarantaa Ukrainaa.
