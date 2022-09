Mika Aaltola: Venäjä heikentää itse itseään

Ulkopoliittisten instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Venäjän uhoamisen taustalla on sen oma heikkous.

– Venäjän heikkous on mitä ilmeisimmin sen elehtimisen takana. Oman kaasuputken [Nord Stream] räjäyttäminen ei vielä kauheasti pelota, muuta kuin ympäristötuhon osalta. Kyllä Venäjä voi myös katkoa datakaapeleita. Sen oma hyvin tärkeä kaapeli menee kuitenkin Suomen kautta.

– Kun Venäjä ähkyy, puhkuu ja puhaltaa jää helposti sellainen kuva, että Venäjä tekee, muut on sen tekemisen ja uhittelun passiivisia kohteina. Täytyy silti muistaa, että pelkän sietämisen ja kärsivällisyyden ohella olemme tehneet, Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

Esimerkkeinä Aaltola mainitsee Suomen ja Ruotsin liittymisen puolustusliitto Natoon ja EU:n asettamat pakotteet Venäjälle.

– Nyt ei kuitenkaan kannata olla muutama askel Venäjän perässä. On ennakoitava ja saatava aloite haltuun. Kriittistä infraa on suojeltava heikkenevän Venäjän sabotaasien varalta. Raja on hyvä saada hallintaan pitkäkestoisesti eri skenaarioiden varalta. Sanktioita vahvistettava.

Tutkijan mukaan Venäjä on harjoitellut pitkään tätä konfliktia varten esimerkiksi kytkemällä itsensä irti globaalista internetistä.

– Tämä on kuitenkin sille tuskallinen kehitys. Venäjä monella tapaa heikentää itse itseään, Aaltola toteaa.