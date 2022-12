Mika Aaltola: Venäjä aktivoi kaikki verkostonsa lännessä

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan talvi on kohtalon kysymys Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallinnolle. Tutkija arvioi, että Venäjä pyrkii aktivoimaan ”kaikki verkostonsa lännessä”.

Näiden verkostojen avulla Venäjä pyrkii luomaan epäsopua ja aktivoimaan kriisejä.

– On hyvä, että myös Suomessa katsellaan omaan historiaan. Se on tervettä asioiden perkausta, mutta myös verkostojen jäljittämistä. Me emme voi enää kääntää katsetta pois erilaisesta hääräämisestä ja kuvitella, että olemme tarpeeksi tietoisia.

Lännen asettamat talouspakotteet hidastavat Aaltolan mukaan näiden verkostojen toimintaa.

– Onneksi pakotteet ovat tulpanneet Venäjän kykyä jakaa etuja verkostoissaan. Se laskee niiden tehokkuutta. Mutta tarkkana kannattaa olla, Aaltola toteaa Twitterissä.

1. Tänä talvena Venäjä tulee aktivoimaan kaikki verkostonsa lännessä. Talvi on Putinin hallinnolle kohtalon kysymys. Pyritään katalysoimaan epäsopua ja aktivoimaan kriisejä. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) December 12, 2022

LUE MYÖS:

”Venäjän hajoaminen on mahdollista – mutta myös vaarallista”