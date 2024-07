Mika Aaltola: Suomi on altistunut Venäjän operaatiolle

Kokoomuksen europarlamentaarikon Mika Aaltolan mukaan Suomi on altistunut Venäjän operaatiolle.

– Se tiedetään, että Venäjällä on laaja aktiivinen sabotaasioperaatio Euroopassa. Se on pääosin epäsuora, välikäsien kautta tapahtuva. Mutta samalla on merkkejä suorasta toiminnasta, jossa Venäjän nukkuvia soluja herätellään ja länteen solutetaan lisää operatiivejä, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tämä koskee Aaltolan mukaan Suomea ”mitä suurimmassa määrin”.

– Sitä on vaikea arvioida, onko jokin yksittäinen poikkeuksellinen tapahtuma Venäjään suoraan tai epäsuoraan liittyvä. Mutta päivän selvää on, että Suomi on altistunut suoralle ja epäsuoralle Venäjän operaatiolle. Meillä on varmastikin Venäjän tiedusteluelinten toimijoita sekä epäsuorien operaatioiden vaatimia ”elementtejä”.

Hänen mukaansa tavoitteet Suomen suhteen ovat erilaisia Ranskaan verrattuna.

– Ranska on perinteinen eurooppalainen suurvalta ja ydinasemahti. Ranskaa halutaan laittaa sekaisin, jotta se ymmärtäisin olla avustamatta Ukrainaa tai liialti vastustaa Venäjän strategisia etuja.

Aaltola huomauttaa, että Suomea Venäjä pitää etupiirinään ja valmistautuu pitkään vaikuttamiseen, jotta tämä tavoite Suomesta osana Venäjän valtapiiriä toteutuisi.

– Hivuttamisesta, eli rajavaateita, valmistellaan. Haaste on siten vaikea ja pitkäkestoinen. Sitä vastaan on parasta taistella katkomalla Venäjä-sidoksia, tunnistamalla operatiivejä, estämällä aktiivisia operaatioita hyvällä tiedustelulla, tiedusteluyhteistyöllä sekä satsaamalla omaan ja kollektiiviseen sotilaalliseen kykyyn, Aaltola päättää.