Mika Aaltola: Suomen tarinaa imperialismin kohteena tuotava esiin

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kehottaa Suomea huomioimaan ulkopolitiikassaan myös Aasian nousevat suurvallat. Asiaa Twitterissä kommentoiva Aaltola nostaa Kiinan rinnalle ja ohi nyt Intian, jonka rooli Ukrainan sodan aikana on ollut moniselkoinen.

Intia itsenäistyi Britannian hallinnasta vuonna 1947. Maa oli pitkään brittien siirtomaaimperiumin kruununjalokivi. Suomen kannattaakin korostaa omia historiallisia kokemuksiaan luodessaan siteitä Intiaan, UPI-johtaja kirjoittaa. Aaltolan mukaan myös Suomi on ollut ”imperialismin kohde”.

– Suomi altistunut suurvaltalevottomuudelle. Intia tulevaisuudessa yhä tärkeämpi nouseva suurvalta. Tänne kannattaa tulla myös geopoliittisista syistä. Intia pitää huomioida Kiinan ohella ja jopa ylitse. Suomen maine hyvä, oma tarinamme imperialismin kohteena syytä tuoda esiin.

Ketjussaan Aaltola pohtii Intian turvallisuuspoliittisia valintoja. Intia on aikaisemmin suhtautunut naapurivaltio Pakistaniin ”vanhana verivihollisenaan”, Aaltola kuvailee, mutta nyt Kiina on noussut uhkakuvien kärkeen. Kiina on vahvistanut läsnoloaan useissa muissakin Intian naapurivaltioissa, mikä taas on korostanut Venäjän asemaa Intian keskeisenä aseiden toimittajana.

Venäjän toimintaa ei Intiassa pahemmin paheksuta, Aaltola toteaa.

– Sota Euroopassa ei ole huolista keskeisin. Sanktioista ei pidetä, mutta tilanne on avannut myös mahdollisuuksia. Venäjän aseet on halpoja, ja kauppa Venäjän kanssa toimii välikäsien kautta. Iran ja UAE, Aaltola kirjoittaa.

Vaikka Intia pitää nyt korttinsa piilossa, saisi Venäjän ja Kiinan spekuloitu lähentyminen Intian ryhtymään toimiin, UPI-johtaja uskoo. Venäjä ei ole tuomittavuuden ulkopuolella.

– Keskeinen Venäjään liittyvä huoli on ydinaseiden käyttökynnyksen alentuminen. Tämän Intia pelkää leviävän Pakistaniin. Venäjälle on tässä suhteessa osoitettu selkeä raja.

– Ukrainaan toisaalta suhtaudutaan myötätunnolla kolonialismin uhrina, mutta Venäjän tarina NATOsta provokaattorina on myös laajasti hyväksytty. Venäjän tavoittelema suurvaltojen etupiirien maailma saa myös kannatusta, Aaltola pohtii.

Suurvalta-aseman vahvistuminen näkyy Intian ulkopolitiikassa muutoinkin.

– Intia haluaa nähdä itsensä globaalin etelän majakkana. Skenaario, jossa Kiinan ja Venäjän suhteet lähenisi, pakottaisi Intian lännen leiriin. Tämä veisi Intialta liikkumatilan, mutta pakottaisi valinnan. Quad muuttuisi enemmän liittosuhteeksi. Yhdysvaltojen rooli korostuisi.

Intian, Yhdysvaltojen, Australian ja Japanin muodostama Quad on pariinkin eri otteeseen muodostettu löyhä, turvallisuusdialogia harjoittava yhteisö. Asiantuntijat ovat nähneet Quadissa mahdollisuuden vahvistaa USA:n ja sen liittolaisten välistä yhteistyötä Kiinan sotilaallisen aseman vahvistuessa.

2. Perivihollinen, Pakistan, on menettänyt rooliaan. Kiina on nyt julkilausumaton pääuhka, jonka varalta varustaudutaan. Vuoden 2020 rajasota ei ole unohtunut. Joukkoja on siirretty Pakistaniin rajalta Kiinan vastaiselle rajalle. Tämä resursseja kuluttavaa. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) March 4, 2023

4. Intia on siis pohjoisrajallaan padottu. Merireittien suojaaminen on väylä ulos. Quad tässä suhteessa käyttökelpoinen. Samoin Venäjä perinteisenä aseiden toimittajana. Suhde Venäjään syvä, eikä sen toimintaa liialti paheksuta. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) March 4, 2023

6. Intia pitää korttinsa piilossa. Sillä ei ole tarvetta paljastaa niitä Venäjän suhteen. Kiinan ja Venäjän lähentyminen saisi Intian liikkumaan. Vihollisen liittolainen olisi vahingollinen Intian intresseille. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) March 4, 2023

8. Ukrainaan toisaalta suhtaudutaan myötätunnolla kolonialismin uhrina, mutta Venäjän tarina NATOsta provokaattorina on myös laajasti hyväksytty. Venäjän tavoittelema suurvaltojen etupiirien maailma saa myös kannatusta. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) March 4, 2023

10. Suurvaltapolitiikka asettaa rajoja demokraattisella solidaarisuudelle. Tiettyjä yhteisiä arvoja on, mutta oma strateginen kulttuuri korostuu, liikkumatilaa haetaan, riskejä karsastetaan, jos niitä ei tarvitse ottaa. Hyötyjä haetaan, jos mahdollista. https://t.co/3cwFOIyIWd — Mika Aaltola (@MikaAaltola) March 4, 2023