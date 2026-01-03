Mika Aaltola: Suomen on herättävä todellisuuteen

Yhdysvaltojen operaatio Venezuelassa on osoitus uudesta maailmanjärjestyksestä, johon Suomen on sopeuduttava, arvioi europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok.). Yhdysvallat iski varhain lauantaina Venezuelaan ja pidätti maan presidentti Nicolas Maduron. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Maduro tullaan asettamaan syytteeseen New Yorkissa.

Operaatio herättää Euroopassa ristiriitaisia tunteita, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä. Maduron pidätys oli europarlamentaarikon mukaan Donald Trumpin voimapolitiikan voitto, ja uusi esimerkki siitä, että Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina toimivat sääntöperäisen järjestyksen ulkopuolella. Aaltola arvioi aikaisemmin lauantaina iskujen olevan paluu 1800-luvun geopolitiikkaan ja ”Monroen oppiin”, jonka mukaan läntinen pallonpuolisko on Yhdysvaltojen etupiiriä. Venezuelan kohdalla Trumpia kiinnostanee myös maan öljyvarat, eikä Yhdysvallat myöskään pidä sosialistisista diktaattoreista naapurustossaan, Aaltola toteaa.

– Ennenkaikkea hän haluaa osoittaa olevansa numero yksi USAn etupiirissä. Ei ollut vaikea talloa Venäjän ja Kiinan jaloille. Euroopalle asian tekee vaikeaksi esim. Grönlanti ja se, että uus-Monroe-opissa Euroopan itäisten osien liittolaisuus ei ole mutkatonta tai vaikka Taiwan, kokoomuspoliitikko kirjoittaa.

Aaltola viittaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin, jonka Trump on ilmoittanut haluavansa Yhdysvaltojen haltuun. Trump nimitti joulukuussa Grönlannin-erityislähettilään, tehtävänään tehdä Grönlannista Yhdysvaltojen osa. Lauantain operaation jälkeen muun muassa arvostetun St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien kehottaa X:ssä ottamaan Trumpin puheet Grönlannista vakavasti. Aaltolan tapaan myös O’Brien katsoo Yhdysvaltojen pyrkivän hallitsemaan läntistä pallonpuoliskoa.

Europarlamentaarikko Aaltolan mukaan Suomi voi arvostella uuden maailmanjärjestyksen ikäviä piirteitä, mutta siinä on kuitenkin osattava toimia.

– Tervetuloa uuteen maailmajärjestykseen, jota määrittää suuurvaltakeskeisyys, kaksinapaisuus ja USA:n halu olla pomojen pomo. Voimme tuomita sen, mutta joudumme siinä pärjäämään. Turha haihatella.

Suomen on herättävä todellisuuteen, jossa Eurooppa ja Suomi ovat jatkossa Yhdysvaltojen ulkopolitiikan prioriteetti numero kolme tai neljä, Aaltola toteaa.

