Mika Aaltola: Suomi on lännelle kriittisen tärkeä

Ilta-Sanomien kolumnissaan Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kirjoittaa Suomen geostrategisen sijainnin olevan voimavara.

— Meidän on ymmärrettävä, että Suomen geostrateginen sijainti ei ole ansa, vaan voimavara, jos sitä kehitetään sekä investoinnein että puolustuksellisesti.

Aaltolan mukaan ”Suomi ei voi olla saari”. Tällä hän viittaa usein toistettuun mantraan, joka on perustunut geostrategisesti tiukkaan rajaan Venäjän kanssa, pohjoisen infrastruktuurin kehittämättömyyteen sekä riippuvuuteen Itämerestä.

— Pohjoisen infrastruktuuriin ja taloudelliseen elinvoimaisuuteen satsaamalla Suomi ei enää ole saari.

Itämerellä kulkevat Suomen yhteiskunnan päävaltimot niin ulkomaankaupan, lentoliikenteen kuin datankin näkökulmasta. Tästä syystä Itämeri onkin Aaltolan mukaan Suomen luontainen painopistealue. Naton kautta syntyvät linkit Baltiaan ovat oleellisia rationaalisen puolustussuunnittelun osalta. Tässä korostuu myös Itämeren puolustuksellinen rooli.

— Suomenlahti on yksi maailman tärkeimmistä kapeikoista. Venäjän huoltoyhteydet kulkevat siellä, samoin kuin Venäjän energiakuljetukset. Puolustuksellisella liittosuhteella Viron kanssa on tärkeä rooli. Tämä tulee näkymään Suomen Nato-roolissa. Sitä on turha karkuunkaan juosta, vaikkakin kaikesta ei aina kannata hirveää meteliä pitää.

Aaltola nostaa esiin myös jäämeren yhteydet, jotka tulee nähdä osana kriittistä infrastruktuuria niin energian kuin kulkuyhteyksien näkökulmasta. Näille investoinneille UPI:n johtaja odottaa löytyvän tukea niin Naton kuin EU:n piiristä.

— Suomi on läntiselle liittokunnalle ja Pohjoismaisille naapureillemme kriittisen tärkeä. Tämä on asia, jota Suomen kannattaa käyttää valttikorttina suhteessa kumppaneihin sekä Natoon että EU:hun.

Aaltolan mukaan ”Venäjä on nyt laajentumishakuinen”. Tästä syystä sisäiset ja kollektiiviset ponnistukset tulee rakentua visioon, joka ei enään ole sillanrakennusta.

— Siltojen rakentaminen tarjoaisi Venäjälle vain sillanpäitä.