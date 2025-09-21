Mika Aaltola: Odotettavissa on vaarallisia aikoja

Europarlamentaarikko Mika Aaltola varoittaa viestipalvelu X:ssä jakamassaan kirjoituksessa, että riski sodan leviämiselle on olemassa.

– Ikävä kyllä Venäjällä on vaikeuksia Ukrainassa, joten eskalaatioriski kasvaa sen ulkopuolella, Aaltola kirjoittaa.

Hän korostaa, että Venäjän tavoitteet ovat ehkä alusta alkaenkin olleet laajempia kuin olimme ajatelleet.

– Eikä Venäjän tavoite ole koskaan ollut rikkiammutut itäisen Ukrainan alueet, vaan on ollut paljon Ukrainaa laajempaa. Odotettavissa on vaarallisia aikoja, Aaltola summaa.

Hän jatkaa aiheesta seuraavassa kirjoituksessaan. Aaltola on jakanut toisen X-käyttäjän julkaisun, jossa kerrotaan Yhdysvaltain puolustusministeriön ilmoittaneen eurooppalaisille diplomaateille aikeista rajoittaa avunantoa kaikille Venäjän kanssa rajan jakaville Naton jäsenmaille.

– Tämä. Tästä varoitin aikaisin keväällä. Lähettää Venäjälle vahvaa signaalia, Aaltola kirjoittaa.

Hän pohtii Euroopan kasvavaa roolia turvallisuustilanteessa, mikäli Naton suurimman sotilasmahdin pelotteeseen ei olisi täysin luottaminen.

– Toisaalta realiteetti on, että vastuu puolustuksesta yhä enemmän Euroopan varassa halusimme tai emme. Kokonaispelotteen vaarallinen lasku voi kääntyä nousuun, kiinni omista päätöksistämme, Aaltola toteaa.

