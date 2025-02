Mika Aaltola: Näen suuren vaaran

Europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./epp.) varoittaa Ukraina-neuvottelujen suunnasta.

– Luovutaanpa hetkeksi polkuriippuvaisesta tapahtumien tulkinnastamme, Aaltola kirjoittaa X:ssä.

Hän muistuttaa, että takana on nyt kolme vuotta Venäjän hyökkäyssotaa Euroopassa. Sitten Aaltola summaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän diktaattori Vladimir Putinin välillä käynnistyneet yhteydet.

– Yhdysvallat tarjoaa Venäjälle suhteiden ”nollausta”, jotta Eurooppaan saataisiin taas rauha, hän toteaa.

Ukrainan neuvotteluille odotetaan askelmerkkejä käynnissä olevasta Münchenin turvallisuuskonferenssista. Aaltola kertoo olevansa paikan päällä ja jatkaa, ettei voi olla näkemättä ”suurta vaaraa”.

Moskovan ja Washingtonin puheiden perusteella presidentit tulevat tapaamaan piakkoin. Kreml on viestinyt haluaan keskustella Ukrainan sodan lisäksi myös laajemmin Euroopan turvallisuusjärjestelyistä ja Venäjän ”turvallisuushuolista”. Tässä yhteydessä on viitattu Moskovan juuri ennen suurhyökkäystä Ukrainaan kolme vuotta sitten esittämiin koviin vaatimuksiin.

Mika Aaltola arvioi eilen, että Donald Trumpin hallinto on tekemässä nopeaa käännöstä. Hänen mukaansa Euroopan pitäisi kauhistelun sijasta kasvaa nyt aikuiseksi.

– Tartutaan toimeen ja otetaan oma puolustus tosissaan.

Let’s step aside for a moment from our path-dependent interpretation of events.

Three years of Russia’s war of aggression in Europe are behind us. The United States is offering Russia a “reset” in relations to bring peace back to Europe.

I am in Munich. I cannot help but see a…

