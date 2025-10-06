Mika Aaltola: Kiinan polkumyynti näivettää Euroopan teollisuutta

Kiinan polkumyynti nakertaa Euroopan teollisuutta de minimis -aukon kautta, europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) sanoo viestipalvelu X:ssä.

”De minimis” on latinankielinen termi, joka tarkoittaa vähämerkityksellistä tai vähäistä. EU:n kilpailuoikeudessa se viittaa niin sanottuun de minimis -tukeen, joka on julkista tukea ja niin pientä, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Hän viittaa myös uutiseen, jonka mukaan kiinalaiset verkkokaupat rikkovat jatkuvasti EU:n sääntöjä, sillä ne eivät tee riittävästi töitä laittomien tuotteiden myynnin lopettamiseksi alustoiltaan. Laittomilla tuotteilla tarkoitetaan esimerkiksi tuoteväärennöksiä ja sellaisia tuotteita, jotka eivät täytä eurooppalaisia turvallisuusvaatimuksia.

– Tuetut, halvat tuotteet ovat turvallisuusriski ja osa geoekonomista strategiaa. Bonukset markkinoiden valtaajille, Aaltola sanoo.

Hänen mukaansa EU:n on toimittava pikaisesti, ennen kuin oma tuotanto näivettyy.

– Yhdysvallat toimi jo, Mika Aaltola huomauttaa.

Kiinalaisten verkkokauppojen, kuten Temun ja Sheinin suosio on kasvanut nopeasti Suomessa viime aikoina. Suomalaiset kaupan toimijat ovat vaatineet kiinalaisia toimijoita kuriin. Vaatimusten taustalla on muun muassa se, että kiinalaiset halpakaupat eivät maksa samalla tavalla veroja kuin eurooppalaiset toimijat. Näin kiinalainen halpakauppa myös vääristää kilpailua.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto on kertonut ”temutuksen” haittapuolista aiemmin Verkkouutisten Asiakysymyksessä.

Eräs merkittävä kiinalaiseen halpakauppaan liittyvä ongelma on se, että niissä myytävät tuotteet eivät aina täytä eurooppalaisia turvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi Pirkanmaalla kerrostalohuoneisto tuhoutui Temusta tilatun akkukäyttöisen imurin takia. Myös verkkokauppojen myymistä vaatteista on löytynyt haitallisia kemikaaleja. Aiemmin kerroimme myös tapauksesta, jossa Temusta tehdyn paketin seasta löytyi yllättäen kondomi.