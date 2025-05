Mika Aaltola iskuista Kiovaan: Sama logiikka kuin talvisodan pommituksissa

Venäjä iski laajasti Kiovaan lauantain vastaisena yönä. Hyökkäykset kohdistuivat siviilikohteisiin. Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) näkee iskujen noudattavan tuttua kaavaa.

– Yön aikana Venäjä iski laajasti kolmen miljoonan asukkaan Kiovaan. Hyökkäykset kohdistuvat siviileihin – tarkoituksena murtaa puolustustahto, Aaltola kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

– Sama raaka logiikka tässä suhteessa kuin Talvisodan pommituksissa: iske siviileihin, lannista kansa.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna muistuttaa omassa julkaisussaan, että Ukrainan tukijoilla ”on valta muuttaa tämä”.

– Venäjän jatkuvalle aggressiolle on yksinkertainen selitys: se ei ole kohdannut tarpeeksi painetta lopettaakseen toimintansa, Tsahkna sanoo.

– Ukrainan tukijoiden on lisättävä sotilaallista apua Ukrainalle, asetettava Venäjälle tiukempia pakotteita, hyödynnettävä sen jäädytettyjä varoja ja peloteltava sen varjolaivastoa.

Useita ihmisiä loukkaantui Kiovassa Venäjän iskun aikana, kertoo muun muassa Kyiv Independent.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi yhteensä 14 Iskander-M- tai KN-23-ballistista ohjusta sekä noin 250 Shahed-tyyppistä hyökkäys- ja harhautusdroonia. Ilmapuolustus onnistui ampumaan alas kuusi ballistista ohjusta ja 128 droonia.

Vaikka osa hyökkäyksistä torjuttiin, hyökkäykset aiheuttivat vahinkoa eri puolilla kaupunkia. Kiovan alueella räjähdykset rikkoivat rakennuksia ja sytyttivät tulipaloja, kertovat paikalliset viranomaiset.

Russia’s continued aggression has a simple explanation: it hasn’t faced enough pressure to stop.

The power to change that lies with us.

