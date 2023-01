Mika Aaltola: Ihmiset hakevat tuoreita luottamuksen kohteita

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi Twitterissä Ylen tiistaina julkaiseman presidenttikyselyn tuloksia.

– Tärkeämpi syy, joka on päivänselvä. Meneillään on murros. Ihmiset hakevat tuoreita luottamuksen kohteita maailman myllerryksessä. Koneistojen kannattaa ottaa tämä huomioon. Löytää uusia nimiä, joilla on raikkaita näkemyksiä. Uutta sukupolvea. Vanhan myyminen uutena ei onnistu, Mika Aaltola toteaa.

– En tarkoita tällä itseäni, kuten olen useasti todennut. Yksin ei kannata sotia. Positiivista ilmiöön liittyy aina negatiivinen, koska en kuulu mihinkään leiriin. Sotken jo nyt kaikkien kuvioita, lokaa heitetään hermostuneena. Oma ehdokas aika selvä, vaikkei tällä listalla näy.

Aaltola oli kyselyssä kolmantena. Hän on aiemmin ilmoittanut, että ei aio olla ehdolla tulevissa vaaleissa.

– Kiitokset vielä monille, jotka ovat viestitelleet, miten nykyaikaisen kampanjan saisi aikaan ilman koneistoa ja vähillä varoilla. On ollut kiehtovaa kuunnella ideoita ja saada vinkkejä. Mutta vaikeaa, mahdotonta, se olisi. Olen pragmaattinen ihminen, sitä on tehtävä, mikä toimii, Aaltola kirjoittaa.

1. Tukea, muttei koneistoa. Mahdotonta.: ”Sami Borg muistuttaa, että urheilutermein nyt ollaan vasta lämmittelykierroksella.

– Se selittää osaltaan myös sitä, miten Mika Aaltolan kaltaiset tieteelliset asiantuntijat voivat menestyä näissä mittauksissa.” https://t.co/UTGr6xyfhW — Mika Aaltola (@MikaAaltola) January 3, 2023

