Mika Aaltola: En aio olla ehdolla tulevissa vaaleissa

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kertoo, että hän ei aio olla ehdolla tulevissa presidentinvaaleissa.

– En aio olla ehdolla tulevissa vaaleissa oli kyseessä eduskunta tai presidentin vaalit. Elämässä muutakin, perhe, työ ja tutkimus. Ehkäpä jonain päivänä politiikka kiinnostaa.

– Ei minulla ole tietääkseni, mitään politiikkakieltoakaan. Ilmoitan kyllä. jos aikomukset muuttuisivat, Aaltola kertoo Twitterissä.

Aaltolan mukaan hän aikoo jatkaa aktiivista keskustelua ulkopolitiikasta.

– Se on intohimo. Luulen, että se myös minusta näkyy. Suurella sydämellä ja velvollisuudella suhtaudun rooliini.

1. Ei minusta kannata olla huolissaan. On paljon muita huolenaiheita. Paljon myös yhteiskunnan sisäisiä pelkoja vaalien lähestyessä. Edessä on iso murroskausi ja jännitys erilaisista konsensuskaappauksista ja -siirtymistä on suurta. Ne konkretisoituvat helposti henkilöihin. pic.twitter.com/2Znuo05Jfp

— Mika Aaltola (@MikaAaltola) November 8, 2022