Mika Aaltola: Hormuzinsalmi ei ole Suomen sota

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyytänyt Nato-mailta ja muilta valtioilta apua Hormuzinsalmen meriliikenteen turvaamisessa. Iran on hyökännyt useita aluksia vastaan ohjuksilla, räjähdeveneillä ja drooneilla sekä miinoittanut energialiikenteen kannalta tärkeää meriväylää.

Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP) mukaan operaatioon osallistuminen ei palvelisi Suomen kansallista etua, vaikka Teheranin hallinto on terroristinen toimija ja Venäjän liittolainen.

– Suomen eksistentiaalinen uhka on Venäjä Itämerellä ja Ukrainassa, ei Iran Persianlahdella. Jokainen resurssi ja poliittinen pääoma, joka suunnataan Hormuziin, on poissa sieltä missä Suomen selviytyminen oikeasti ratkaistaan tulevina vuosina, Mika Aaltola kirjoittaa X:ssä.

Ulkopoliittisen instituutin entinen johtaja muistuttaa, että Donald Trumpin hallinto kohtelee liittolaisia kylmän transaktionaalisesti.

– Washington ei lupaa Suomelle enempää artikla 5 -sitoutumista siksi, että lähetämme tukea Persianlahdelle. Ilmainen palvelus ilman vastasuoritusta ei ole realismia. Se on naiiviutta, Aaltola sanoo.

Hänen mukaansa Yhdysvallat hakee Venäjän kumppanuutta eikä näe Euroopan sotaa prioriteettina.

– Tämä ei muuksi muutu. Voimme haaveilla, jostakin muuta mutta haaveille ei kannata rakentaa omaa pelotetta ja puolustusta. Jatkossa pelote kannattaa rakentaa eurooppalaisemmalle pohjalle, Mika Aaltola toteaa.

Venäjä seuraa samalla tarkkaan, kuinka Nato-maiden huomio hajaantuu. Aaltolan mukaan Suomen sitoutuminen Hormuziin olisi strateginen lahja Moskovalle.

– Hormuz ei ole Suomen sota. Trumpille kannattaa suoraan kertoa, että vahvin liittolainen tietää, missä sen omat rajat ja edut kulkevat.

– Niin kauan kuin Trump ei toimi suoraan Venäjän uhan suhteen Euroopassa, vaan priorisoi sotaa Lähi-Idässä, meidän kannattaa pysyä erossa muista ja muiden sotkuista, Aaltola jatkaa.