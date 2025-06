Mika Aaltola hämmästelee Espanjan Nato-puheita – ”Eurooppa muistaa”

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) ottaa kantaa Espanjan Nato-puheisiin julkaisussaan X-Viestipalvelussa.

Hän hämmästelee Espanjan aikeita kieltäytyä puolustusmenojen nostosta viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta, erityisesti ottaen huomioon miten valtavilla summilla muu Eurooppa on aiemmin tukenut Espanjaa.

– Espanja sai 140 miljardia euroa covidin aikana ja 100 miljardia eurokriisissä. Eurooppa auttoi. Entä nyt? Espanja torjuu Naton vaatimuksen puolustusmenojen nostosta.

Aaltola vaikuttaa näkevän Espanjan kannassa selkeän viestin.

– Espanjan sosialistisen pääministerin viesti on, että teidän turvallisuutenne ei ole meidän ongelmamme.

Hän huomauttaa samassa julkaisussa, että solidaarisuus ei ole yksisuuntainen katu.

– Eurooppa muistaa.

Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen on kommentoinut asiaa X-Viestipalvelussa jakamansa Helsingin Sanomien artikkelin yhteydessä. Hänkin peräänkuuluttaa solidaarisuutta ja velvoitteiden täyttämistä.

– Etelässä ymmärrettävästi muitakin akuutteja huolia kuin Venäjä, mutta ei tämä ole silti Nato-jäseneltä solidaarista toimintaa. Miksi olla osa sotilaallista liittoumaa, jos ei halua täyttää velvoitteitaan muiden lailla? Espanjalta saa vaatia parempaa.

Esimerkiksi The Guardian on aiemmin kertonut, kuinka Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on kuvannut Naton ehdotusta ”kohtuuttomaksi” ja ”haitalliseksi”. Hänen mukaansa sitoumus sopisi huonosti yhteen Espanjan hyvinvointijärjestelmän ja ”maailmankuvan” kanssa. Hän on esittänyt vaihtoehdoksi joustavampaa mallia, jossa tavoitteen saavuttaminen perustuisi vapaaehtoisuuteen. Lisäksi hän esitteli mahdollisuutta siitä, että Espanjalla olisi poikkeuksellinen oikeus olla sitoutumatta tähän esitettyyn nostoon.

Sánchez lähetti Naton pääsihteeri Mark Ruttelle kirjeen, jossa hän kertoi kieltäytymisestä ja esitteli näkemyksensä.

