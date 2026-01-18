Mika Aaltolan mukaan EU:n on vastattava tulleihin

Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok.) mukaan Euroopan unionin on vastattava kohdennetusti ja yhtenäisesti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suunnittelemiin tullimaksuihin.

Trump on uhannut Suomea ja seitsemää muuta maata 10 prosentin tullimaksuilla, jotka nousisivat 25 prosenttiin kesäkuussa. Syynä tähän on näiden maiden osoittama tuki Tanskalle Grönlantia koskevassa kiistassa. Trump on kertonut, että tullit astuisivat voimaan helmikuun ensimmäisestä päivästä lähtien ja loppuvat, kun Yhdysvallat on saanut Grönlannin haltuunsa.

Aaltolan mukaan Trumpin uhkauksista ei kuitenkaan kannata hätääntyä.

– Ei paniikkia, mutta ei myöskään alistumista. Ei kannata jäädä suremaan, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän uskoo, että ”Trumpin impulsiivisuus” olisi jokatapauksessa kaatanut EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen.

EU:n vastatoimien on tunnuttava Washingtonissa, Aaltola sanoo. Kyseessä ei kuitenkaan ole tunnereaktio EU-mailta, vaan taloudellisen pelotteen testi, hän jatkaa.

– Vastatullien logiikka on yksinkertainen. Kohdistetaan paine sinne, missä se kääntyy päätöksenteoksi, hän lisää.

Vastatullien on toimittava niin, että Yhdysvallat huomaa ettei kiristys ole kannattavaa, Aaltola kirjoittaa. Jos EU ei reagoi, se antaa viestin Yhdysvalloille, että se voi jatkaa painostamista.

– Kiristys ei saa olla kannattavaa. Jos Eurooppa ei käytä omia työkalujaan, se lähettää viestin: “painosta lisää.” Samalla EU pitää kohdentaa mittava kymmenien miljardien paketti Arktiseen turvallisuuteen. Eurooppa ei saa olla heittopussi, jona Trump sitä kohtelee, Aaltola toteaa.