Verkkouutiset

,

Mika Aaltola: EU:n on varauduttava Unkarissa rajuun skenaarioon

Tiedot Venäjän sekaantumisesta Unkarin vaaleihin huolestuttavat europarlamentaarikkoa.
Mika Aaltola. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Mika Aaltola. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) kehottaa EU:ta varautumaan synkkään skenaarioon Unkarin huhtikuussa järjestettävissä parlamenttivaaleissa. Juuri julki tulleisiin Venäjän vaalivaikuttamista koskeviin tietoihin viitaten Aaltola pitää jopa vallankaappausta mahdollisena EU-maa Unkarissa.

Venäjän on uutisoitu lähettäneen some-manipulointiin ja vaalivaikuttamiseen erikoistuneen ryhmän Unkariin tukemaan pääministeri Viktor Orbánin uudelleenvalintaa. Pääministerinä vuodesta 2010 toiminut Orbán tunnetaan Vladimir Putinin läheisenä eurooppalaisena liittolaisena sekä Venäjä-sanktioiden kyseenalaistajana. Orbán on viime päivien aikana koventanut retoriikkaansa naapurimaa Ukrainan suuntaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla

Mielipidemittausten perusteella Orbán ja hänen Fidesz-puolueensa ovat häviämässä vaalit uudelle Tisza-puolueelle.

Aaltola kuvaili jo aikaisemmin lauantaina Unkaria tärkeäksi ”sillanpääksi” Venäjälle. Tiedot Venäjän sekaantumisesta Unkarin vaalikampanjaan Orbánin hyväksi herättävät europarlamentaarikossa huolta vaalien rehellisyydestä.

– Euroopan on valmisteltava rajuin vastauksensa. Jos Unkarin vaalit varastetaan ja lopputuloksena on vallankaappaus, on meidän puolustettava Unkarin kansaa. Tämä tarkoittaa, että meidän on jo tänään oltava valmiita äärimmäiseen askeleeseen: olla tunnustamatta vallankaappauksen jälkeistä hallitusta, joka ei edusta omia kansalaisiaan, Aaltola kirjoittaa alunperin englanniksi viestipalvelu X:ssä.

Iskut Iraniin tekivät tutkijan mukaan Kremlin laskelmat tyhjiksi
Yhdysvaltain nykyhallinnon strategiaa oli Igor Gretskin mukaan tulkittu perusteellisesti väärin.
”Unkari on sillanpää Venäjälle”
Venäjän kerrotaan lähettäneen ryhmän Unkarin pääministerin tueksi.
Unkari painostaa Ukrainaa: Asemiehet estivät pankin kuljetuksen
Unkarin lähestyvät vaalit kiristävät välejä Ukrainaan, joka ei halua sallia venäläisen kaasun toimitusta kauttaan.
Mainos