Mika Aaltola: EU:n on varauduttava Unkarissa rajuun skenaarioon

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) kehottaa EU:ta varautumaan synkkään skenaarioon Unkarin huhtikuussa järjestettävissä parlamenttivaaleissa. Juuri julki tulleisiin Venäjän vaalivaikuttamista koskeviin tietoihin viitaten Aaltola pitää jopa vallankaappausta mahdollisena EU-maa Unkarissa.

Venäjän on uutisoitu lähettäneen some-manipulointiin ja vaalivaikuttamiseen erikoistuneen ryhmän Unkariin tukemaan pääministeri Viktor Orbánin uudelleenvalintaa. Pääministerinä vuodesta 2010 toiminut Orbán tunnetaan Vladimir Putinin läheisenä eurooppalaisena liittolaisena sekä Venäjä-sanktioiden kyseenalaistajana. Orbán on viime päivien aikana koventanut retoriikkaansa naapurimaa Ukrainan suuntaan.

Mielipidemittausten perusteella Orbán ja hänen Fidesz-puolueensa ovat häviämässä vaalit uudelle Tisza-puolueelle.

Aaltola kuvaili jo aikaisemmin lauantaina Unkaria tärkeäksi ”sillanpääksi” Venäjälle. Tiedot Venäjän sekaantumisesta Unkarin vaalikampanjaan Orbánin hyväksi herättävät europarlamentaarikossa huolta vaalien rehellisyydestä.

– Euroopan on valmisteltava rajuin vastauksensa. Jos Unkarin vaalit varastetaan ja lopputuloksena on vallankaappaus, on meidän puolustettava Unkarin kansaa. Tämä tarkoittaa, että meidän on jo tänään oltava valmiita äärimmäiseen askeleeseen: olla tunnustamatta vallankaappauksen jälkeistä hallitusta, joka ei edusta omia kansalaisiaan, Aaltola kirjoittaa alunperin englanniksi viestipalvelu X:ssä.